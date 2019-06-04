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"Не надо стыдиться": Лавров о праздновании Дня Победы и русофобии в России

, ИА "Амител"
Лавров заверил, что Россия отвергает и будет отвергать призывы отказаться от празднования Дня Победы
Лавров отметил, что сегодня многие стремятся уменьшить роль СССР в войне / Фото: sova.news

Лавров отметил, что сегодня многие стремятся уменьшить роль СССР в войне / Фото: sova.news

Глава МИД Сергей Лавров в статье "О Дне Победы" на сайте журнала "Международная жизнь" заявил, что правду о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить.

Сергей Лавров заявил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет на уровне, соответствующем масштабу и духу этого события. Впереди еще 22 июня – День памяти и скорби по погибшим. "Память о павших в борьбе с врагами Отечества, врагами человеческой цивилизации жива до тех пор, пока с нами есть Великий праздник народов-победителей, праздник спасения, праздник освобождения. И не надо стыдиться масштабов этого торжества", – отметил министр.

"К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы. Чем солиднее становятся цифры годовщин, тем чаще приходится сталкиваться с историческим беспамятством", – отметил Лавров.

Также он рассказал про попытки "искусственного зарождения сомнений в правильности того пути, которым шли наши предки".

"Как за границей, так и у нас доводится слышать, что в России идет милитаризация общественного сознания, а парады и шествия в День Победы – это не что иное, как насаждение воинственных, милитаристских настроений на государственном уровне. Тем самым Россия якобы отвергает гуманизм и ценности "цивилизованного" мира. Тогда как в Европе, мол, забыли о "прошлых обидах", примирились и "толерантно" выстраивают "отношения, устремленные в будущее", – отметил Лавров.

Он упомянул и тот факт, что сегодня многие стремятся уменьшить роль СССР в войне и представить Союз как агрессора. Памятники воинам-освободителям и захоронения павших бойцов в отдельных странах подвергаются осквернению и разрушению.

"На одну доску цинично ставятся нацистская оккупация, унесшая десятки миллионов жизней, преступления коллаборационистов и освободительная миссия Красной Армии. Нюрнбергский трибунал – а его решения стали неотъемлемой частью международного права – четко определил, кто стоял на стороне добра, а кто на стороне зла", – подчеркнул Ларов.

Он отметил, что в западную систему образования внедряются ложные трактовки истории: "Молодежь убеждают в том, что главная заслуга в победе над фашизмом и освобождении Европы принадлежит не советским войскам, а Западу – благодаря высадке в Нормандии менее чем за год до разгрома фашизма".

Также министр напомнил о таком государственном празднике как день основания "Украинской повстанческой армии" (запрещена в России): преступной организации, виновной в гибели десятков тысяч мирных украинцев, белорусов, русских, поляков, евреев, а также о шествиях необандеровцев по центральным улицам города-героя Киева, о маршах ветеранов и поклонников ваффен-СС в Риге и Таллине.

"Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии", – подчеркнул Лавров.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.06.2019 16:40
- гость -

У нас так и будет "доводиться слышать" в некоторых сми о "никчёмности" парадов и шествий в День Победы пока власти соответствующую статью не введут за такие высказывания.Как кстати во многих цивилизованных странах.

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