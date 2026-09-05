Какие дороги перекроют в Барнауле в День города?
Главный городской праздник пройдет 5 сентября
05 сентября 2026, 06:35, ИА Амител
В Барнауле в связи с подготовкой и проведением праздничных и спортивных мероприятий, посвященных 296-й годовщине образования города, ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.
С 14:00 до 22:30 закроют улицу Георгия Исакова — от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.
С 09:00 до 22:00 перекроют следующие участки:
- проспект Социалистический — от улицы Гоголя до дома № 5а по проспекту Социалистическому;
- улицу Пушкина — от проспекта Ленина до здания № 74 по улице Пушкина;
- улицу Ползунова — от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина;
- улицу Льва Толстого — от проспекта Социалистического до проспекта Ленина.
Полная программа празднования 296-летия Барнаула: концерты, выставки, ярмарки и другие мероприятия. Отмечать день рождения краевой столицы будут во всех районах города.
Команда amic.ru поздравляет всех с 296-летием Барнаула! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
19:54:17 02-09-2026
Хорошо, что в этот раз в Центре дороги не будут перекрывать. А то не проехать не пройти.