Какие дороги перекроют в Барнауле в День города?

Главный городской праздник пройдет 5 сентября

05 сентября 2026, 06:35, ИА Амител

Площадь Свободы перекрыли в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в связи с подготовкой и проведением праздничных и спортивных мероприятий, посвященных 296-й годовщине образования города, ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог, сообщает мэрия.

С 14:00 до 22:30 закроют улицу Георгия Исакова — от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.

С 09:00 до 22:00 перекроют следующие участки:

проспект Социалистический — от улицы Гоголя до дома № 5а по проспекту Социалистическому ;

; улицу Пушкина — от проспекта Ленина до здания № 74 по улице Пушкина ;

; улицу Ползунова — от проспекта Красноармейского до проспекта Ленина ;

; улицу Льва Толстого — от проспекта Социалистического до проспекта Ленина.

Полная программа празднования 296-летия Барнаула: концерты, выставки, ярмарки и другие мероприятия. Отмечать день рождения краевой столицы будут во всех районах города.

Команда amic.ru поздравляет всех с 296-летием Барнаула! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.