Как будет ходить общественный транспорт в День города Барнаула?

Изменят схему движения десять автобусных маршрутов

05 сентября 2026, 09:55, ИА Амител

Автобусы / Фото: amic.ru

В Барнауле в субботу, 5 сентября, в день празднования 296-летия города, а также в дни подготовки к торжественным мероприятиям изменили схему движения десять автобусных маршрутов: № 6, 20, 47, 55, 57, 60, 70р, 73р, 109, 109оп. Об этом сообщает мэрия.

С 3 по 7 сентября

Время перекрытия: с 08:00 до 12:00. Место перекрытия:

проспект Социалистический — от улицы Пушкина до улицы Ползунова.

Движение общественного транспорта:

по маршрутам № 20, 55 при движении от конечного остановочного пункта "Площадь Спартака": пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений;

при движении от конечного остановочного пункта "Площадь Спартака": пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений; по маршруту № 60 , при движении от конечного пункта "ЛДП "Спартак-2": пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский, далее — без изменений, в обратном направлении — без изменений;

, при движении от конечного пункта "ЛДП "Спартак-2": пр. Социалистический — ул. Ползунова — пр. Красноармейский, далее — без изменений, в обратном направлении — без изменений; по маршруту № 57 при движении от конечного пункта "ЛДП "Спартак-2": ул. Мамонтова — пр. Красноармейский, далее — без изменений, в обратном направлении — без изменений;

при движении от конечного пункта "ЛДП "Спартак-2": ул. Мамонтова — пр. Красноармейский, далее — без изменений, в обратном направлении — без изменений; по маршруту № 70р при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Восточный": пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — без изменений, в обратном направлении — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Восточный": пр. Красноармейский — ул. Ползунова — пр. Ленина, далее — без изменений, в обратном направлении — без изменений; по маршруту № 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский — разворот на пересечении с ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина (пл. Спартака), в обратном направлении — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский — разворот на пересечении с ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина (пл. Спартака), в обратном направлении — без изменений; по маршрутам № 109, 109оп при движении на конечные остановочные пункты "Поселок Центральный" и "Улица Опытная Станция": пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — без изменений, в обратном направлении — без изменений.

5 сентября

Время перекрытия: 14:00–22:30. Место перекрытия:

улица Георгия Исакова — от четной стороны улицы Островского до нечетной стороны улицы Островского.

Движение общественного транспорта:

по маршруту № 6 при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": ул. Георгия Исакова — ул. Островского (нечетная) — ул. Антона Петрова — разворот на пересечении с ул. Ленинградской — ул. Антона Петрова, далее — без изменений; в обратном направлении: ул. Антона Петрова — ул. Островского (нечетная) — ул. Георгия Исакова, далее — без изменений.

Время перекрытия: 09:00–22:00. Места перекрытий:

пр. Социалистический — от ул. Гоголя до здания № 5а по пр. Социалистическому;

ул. Пушкина — от пр. Ленина до здания №74 по ул. Пушкина;

ул. Ползунова — от пр. Красноармейского до пр. Социалистического;

ул. Ползунова — от пр. Социалистического до пр. Ленина.

Движение общественного транспорта:

по маршрутам № 47 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Баварина, Речной вокзал": пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина; в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Баварина, Речной вокзал": пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина; в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — без изменений; по маршрутам № 55, 57, 60 при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спратак-2": пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений; в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "ЛДП "Спратак-2": пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений; в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — без изменений; по маршруту № 73р при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский, разворот на пересечении с ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина (пл. Спартака); в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) — пр. Красноармейский, далее — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский, разворот на пересечении с ул. Ползунова — пр. Красноармейский — ул. Пушкина (пл. Спартака); в обратном направлении: ул. Пушкина (пл. Спартака) — пр. Красноармейский, далее — без изменений; по маршруту № 70р при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Борзовая Заимка": ул. Челюскинцев — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений; в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Гоголя — ул. Челюскинцев, далее — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Борзовая Заимка": ул. Челюскинцев — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений; в обратном направлении: пр. Ленина — ул. Гоголя — ул. Челюскинцев, далее — без изменений; по маршруту № 20 при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский — разворот на пересечении с ул. Ползунова — ул. Пушкина (пл. Спартака); в обратном направлении: пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений;

при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский — разворот на пересечении с ул. Ползунова — ул. Пушкина (пл. Спартака); в обратном направлении: пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений; по маршрутам № 109, 109оп, при движении на конечные остановочные пункты "Поселок Центральный" и "Улица Опытная Станция": пр. Ленина — ул. Гоголя — пр. Красноармейский, далее — без изменений; в обратном направлении: пр. Красноармейский — ул. Гоголя — пр. Ленина, далее — без изменений.

"По автобусным маршрутам № 1, 10, 25, 27, 35, 40, 53, 78, 110, 112, 112т, 144 и троллейбусным маршрутам № 1 и 7 — без изменений!" — подчеркнули в мэрии.

Команда amic.ru поздравляет всех с 296-летием Барнаула! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время празднования.