Четыре центра онкопомощи будут открыты в 2019-2020 годах в разных территориях Алтайского края, чтобы разгрузить существующие в Барнауле, Бийске и Рубцовске диспансеры. Об этом на пресс-конференции во вторник, 4 июня, сообщил главный врач краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов.

"Первый такой амбулаторно-онкологический центр откроется к концу 2019 года в Камне-на-Оби. В Славгороде – до конца 2020 года, в Заринске – в 2021 году, Алейске – в 2022 году. Они не строятся с нуля, а открываются на базах межрайонных и городских больниц. Там будет проведено дооснащение оборудованием, в том числе компьютерными томографами, эндоскопическим оборудованием и другим", – сообщил Вихлянов.

Он напомнил, что в регионе сейчас есть только три центра: самый крупный онкодиспансер в Барнауле, а также в Бийске и Рубцовске. Задача – разгрузить их от большого наплыва пациентов, оказывать пациентам первичную помощь на месте, чтобы им не было необходимости постоянно ездить в Барнаул.

"Наша стратегия – приблизить онкологическую помощь к районам, к населению", – подчеркнул Игорь Вихлянов.

Сегодня в регионе заболеваемость раком составляет 530 человек на 100 тысяч населения, тогда как в среднем по России этот показатель примерно 400 человек. Алтай на 26% опережает Россию по онкологической заболеваемости. Это связано и с Семипалатинским полигоном, и падением ступеней ракет, и химическими могильниками. Всего в России около 4 млн больных раком, в Алтайском крае порядка 70 тысяч человек.

Высокая смертность обусловлена тяжелыми внутренними локализациями опухоли. 21% смертей – от рака легкого. Много больных раком прямой кишки, желудка, матки. А рак предстательной железы вырос на 110% за последние пять лет.

Игорь Вихлянов добавил, что на техническое оснащение краевых онкологических диспансеров по федеральной программе до 2024 года будет выделено 3,5 млрд рублей, из них 640 млн уже в 2019 году. В текущем году край получит также 1,1 млрд рублей на закупку лекарственных препаратов.

Депутат Госдумы от Алтайского края, долгое время проработавший в регионе врачом, Валерий Елыкомов, который и организовал эту пресс-конференцию, рассказал, почему буксует федеральная программа. На то есть несколько причин. И главная – основной объем федеральных средств получают федеральные центры, а не региональные, что существенно тормозит их развитие. Также он назвал проблемой устаревшие методы, несогласованность бюджетов разных уровней, нет единого по стране канцер-регистра для учета пациентов со злокачественными новообразованиями. То есть нет единого мониторинга и видения проблемы в целом.