Пелеогенетики из Гарвардского и Копенгагенского университетов Дэвид Рейч и Эске Виллерслев при помощи ряда ведущих специалистов мира раскрыли загадку, как менялся облик жителей Восточной Сибири и Чукотки, сообщает РИА Новости.

Для этого они изучили ДНК старейших останков, обнаруженных на этой территории и сравнили их с находками, представляющих более поздние сроки.

Самой ранней пробой стали останки, которые обнаружили в нижнем течении реки Яны. Это наиболее древняя стоянка первых жителей Сибири, чей возраст составляет около 32-31 тысячи лет.

Вторым материалом стали найденные в низовьях реки Колымы фрагменты черепа, пролежавшего в земле почти десять тысяч лет, а также множество других останков людей в прочих уголках Чукотки и Восточной Сибири, внутри которых сохранилось достаточно много обрывков их генома.

Исследователи восстановили и прочитали их, а затем сравнили с ДНК современных народов севера.

В результате выяснилось, что первые "древние северные сибиряки", были совсем не похожи на современные народы крайнего Севера. Они являлись потомками не азиатских, а западных евразийских народов, от которых они отделились примерно за 44 тысячи лет.

"Интересно, что в их геноме есть достаточно объемная азиатская примесь – 29%, которая проявляется и в устройстве их зубов. Это вполне нормально, учитывая то, что разделение главных ветвей произошло незадолго до появления древних северных сибиряков, а также вероятное соседство последних с азиатами. В конце концов, у каждого из нас есть около 3% генов, унаследованных от неандертальцев, хотя наши пути разошлись более 400 тысяч лет назад", – объясняет Владимир Питулько из Института истории материальной культуры в Санкт-Петербурге.

Число этих людей было крайне небольшим – по текущим оценкам генетиков, оно не превышало пяти сотен человек.

Они расселились по северу Евразии примерно 30 тысяч лет назад, и исчезли приблизительно 24 тысячи лет назад, смешавшись с восточноазиатскими народами, "мигрировавшими" с юга.

Так образовалась популяция "палеосибиряков". Они заселили заполярье и Берингов перешеек, который соединял тогда Чукотку с Аляской.

На смену "палеосибирякам", чьи следы сохранились в ДНК современных чукчей, эскимосов, коряков и ительменов, приблизительно 10 тысяч лет назад пришли "неосибиряки", следы которых есть в геномах эвенов и некоторых других народностей Якутии и Чукотки.

Однако перед этим "палеосибиряки" с Берингова перешейка успели смешаться с коренными жителями Аляски и других приполярных регионов Северной Америки, тем самым дав жизнь эскимосам и индейцам.