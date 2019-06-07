В понедельник, 3 июня, по решению суда началась процедура банкротства МУП "Бийский городской транспорт".
Буквально на следующий день было создано МУП "Бийский городской транспорт", как две капли воды копирующий предыдущее предприятие: тот же директор, та же техника, те же работники, вот только долгов нет.
Как сообщает "Бийский рабочий", в связи с этим горожан заверили, что трамваи продолжат курсировать по городу в штатном режиме.
Главное беспокойство пассажиров бийского электротранспорта заключается в следующем: если трамваи, рельсы и депо принадлежат "Бийскому трамвайному управлению", значит их могут пустить "с молотка" на аукционе?
В мэрии заверяют, что ничего подобного не предвидится – все активы находятся в пользовании нового МУПа.
Однако если назначенный конкурсный управляющий все-таки решит продать имущество для погашения долгов, то у мэрии будет не слишком много вариантов: либо покупать все это на торгах, либо оставить город без трамваев.
Однако в городской администрации уверены, что до такого не дойдет. Все-таки единственный кредитор — налоговая инспекция, с которой можно попробовать наладить конструктивный диалог.
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