Барнаульцев призывают с пониманием отнестись к процедурам досмотра на контрольно‑пропускных пунктах

05 сентября 2026, 12:00, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

В целях защиты жителей и гостей Барнаула, а также для поддержания общественного порядка в городе установлены строгие ограничения на пронос и провоз ряда предметов в охраняемые зоны праздничных площадок, указано в сообщении мэрии Барнаула.

Перечень вещей, которые нельзя брать с собой на мероприятия, достаточно обширен. В него вошли:

любые виды оружия, средства самообороны, боеприпасы и спецсредства, а также взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные вещества и пиротехника, в том числе файеры, салюты и пневмохлопушки;

колюще‑режущие предметы и ножи (разрешены лишь маникюрные ножницы и пилочки для ногтей). Также под запретом любые макеты и предметы, внешне похожие на оружие;

все жидкости независимо от объема, в том числе парфюмерия и алкоголь, а также стеклянная, металлическая и прозрачная пластиковая тара (бутылки, банки, контейнеры, пищевые боксы);

отдельные продукты, например яйца, кетчуп, майонез и аналоги;

сыпучие вещества в любом количестве (исключение — жизненно необходимые сыпучие лекарства);

наркотические и психотропные вещества, шприцы и иглы (инъекционные препараты можно пронести только при наличии подтверждающих медицинских документов);

беспилотники (включая квадрокоптеры, дроны, наземные и водные аппараты), а также воздушные змеи;

предметы, мешающие идентификации личности, в том числе средства маскировки;

средства индивидуальной бронезащиты (бронежилеты, жесткие корсеты без медицинских показаний);

домашние животные (исключение — собаки‑проводники при наличии паспорта и ветеринарных документов);

крупногабаритные сумки и вещи, если сумма их длины, ширины и высоты превышает 150 см;

древки для флагов и транспарантов (разрешены только гибкие пластмассовые длиной до 1 м), а также любые агитационные, экстремистские, несанкционированные рекламные или оскорбительные материалы.

Власти призывают барнаульцев с пониманием отнестись к работе контрольно‑пропускных пунктов и процедурам досмотра. Чтобы избежать неудобств, горожанам рекомендуют заранее спланировать посещение праздничных локаций и не брать с собой запрещенные предметы.

Напомним, 5 сентября Барнаул отмечает 296‑летие. В этот день проходят основные торжества.

Центром праздничных событий станут три ключевые площадки: площадь Свободы, улица Мало‑Тобольская и парк "Центральный".

Здесь развернутся разнообразные тематические пространства — гости смогут посетить концертные выступления, спортивные состязания, молодежные активности и гастрономические зоны.

Помимо центральных локаций, насыщенная праздничная программа ждет жителей районов и пригорода краевой столицы — там также запланированы торжественные и развлекательные мероприятия. При этом уже известно, что салюта в честь праздника не будет, а под запретом окажется алкоголь.