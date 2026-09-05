Яйца, майонез и пилка. Что нельзя проносить с собой на День города в Барнауле
Барнаульцев призывают с пониманием отнестись к процедурам досмотра на контрольно‑пропускных пунктах
05 сентября 2026, 12:00, ИА Амител
В целях защиты жителей и гостей Барнаула, а также для поддержания общественного порядка в городе установлены строгие ограничения на пронос и провоз ряда предметов в охраняемые зоны праздничных площадок, указано в сообщении мэрии Барнаула.
Перечень вещей, которые нельзя брать с собой на мероприятия, достаточно обширен. В него вошли:
- любые виды оружия, средства самообороны, боеприпасы и спецсредства, а также взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные вещества и пиротехника, в том числе файеры, салюты и пневмохлопушки;
- колюще‑режущие предметы и ножи (разрешены лишь маникюрные ножницы и пилочки для ногтей). Также под запретом любые макеты и предметы, внешне похожие на оружие;
- все жидкости независимо от объема, в том числе парфюмерия и алкоголь, а также стеклянная, металлическая и прозрачная пластиковая тара (бутылки, банки, контейнеры, пищевые боксы);
- отдельные продукты, например яйца, кетчуп, майонез и аналоги;
- сыпучие вещества в любом количестве (исключение — жизненно необходимые сыпучие лекарства);
- наркотические и психотропные вещества, шприцы и иглы (инъекционные препараты можно пронести только при наличии подтверждающих медицинских документов);
- беспилотники (включая квадрокоптеры, дроны, наземные и водные аппараты), а также воздушные змеи;
- предметы, мешающие идентификации личности, в том числе средства маскировки;
- средства индивидуальной бронезащиты (бронежилеты, жесткие корсеты без медицинских показаний);
- домашние животные (исключение — собаки‑проводники при наличии паспорта и ветеринарных документов);
- крупногабаритные сумки и вещи, если сумма их длины, ширины и высоты превышает 150 см;
- древки для флагов и транспарантов (разрешены только гибкие пластмассовые длиной до 1 м), а также любые агитационные, экстремистские, несанкционированные рекламные или оскорбительные материалы.
Власти призывают барнаульцев с пониманием отнестись к работе контрольно‑пропускных пунктов и процедурам досмотра. Чтобы избежать неудобств, горожанам рекомендуют заранее спланировать посещение праздничных локаций и не брать с собой запрещенные предметы.
Напомним, 5 сентября Барнаул отмечает 296‑летие. В этот день проходят основные торжества.
Центром праздничных событий станут три ключевые площадки: площадь Свободы, улица Мало‑Тобольская и парк "Центральный".
Здесь развернутся разнообразные тематические пространства — гости смогут посетить концертные выступления, спортивные состязания, молодежные активности и гастрономические зоны.
Помимо центральных локаций, насыщенная праздничная программа ждет жителей районов и пригорода краевой столицы — там также запланированы торжественные и развлекательные мероприятия. При этом уже известно, что салюта в честь праздника не будет, а под запретом окажется алкоголь.
16:40:25 22-08-2026
Могли бы и отпечатки пальцев собрать , всех кто прошёл через рамку металлоискателя , каждого зарегистрировав в добавок по лицу видеокамерой .
А ещё контролируя каждого из них по гаджету .
Обезличенных личностей на мероприятии не будет тогда в "масках" .
07:28:50 23-08-2026
Гость (16:40:25 22-08-2026) Могли бы и отпечатки пальцев собрать , всех кто прошёл через... Тогда и надо Реестр писать!
17:03:54 22-08-2026
Ну вот - пилочку для ногтей и маникюрные ножницы можно, а бутылочку воды - ни-ни! Где логика? Или чтоб люди втридорога водичку покупали внутри, так сказать, периметра?
17:08:18 22-08-2026
Все понимаю, но при чем тут майонез и яйца? А помидоры тоже нельзя? А бесплатная раздача воды предусмотрена? Или праздник только для богатых?
17:16:34 22-08-2026
я как маньячела по ТБ, ответственно заявляю
урон можно нанести и маникюрными ножницами и шариковой ручкой...
А имея спички и легковоспламенимые аэрозоли можно устроить фаер-шоу ...
18:00:46 22-08-2026
Раз яйца нельзя пронести, вход только для женщин?
09:02:47 23-08-2026
Гость (18:00:46 22-08-2026) Раз яйца нельзя пронести, вход только для женщин?...
я когда металлоискатель на работе прохожу, то он постоянно звенит ...
это мои стальные ..... нервы.
18:42:46 22-08-2026
Абсурд, дурдом! Идите вы сами на это дно города.
18:46:43 22-08-2026
Кто знает, зачем маникюрные ножницы и пилочка на городском празднике? Флешмоб? Там в программе все должны по команде самостоятельно стричь ногти?
12:26:29 05-09-2026
где самолетики ? кажен год были самолетики