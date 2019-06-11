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Депутат Госдумы призвал развивать туризм на Алтае для борьбы с русофобией

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Михаил Дегтярев провел выездное совещание комитета Госдумы в Белокурихе
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал развивать туристические курорты в Алтайском крае для борьбы с русофобией. Об этом он заявил в рамках выездного заседания, которое прошло 10 июня в Белокурихе.

По словам парламентария, в ближайшие годы в регионах России необходимо развивать экотуризм. Он отметил положительный опыт четырех регионов страны по взиманию туристического сбора, средства от которого идут на развитие инфраструктуры. Михаил Дегтярев заявил, что вопросы сняты, и регион сохранит свои позиции в федеральной целевой программе на период с 2019 по 2025 год.

Депутат Госдумы от ЛДПР отметил высокий потенциал курортной зоны "Белокуриха 2".

"Это был правильный шаг: выделены федеральные деньги, проведена дорога. Первые площадки уже готовы и в ближайшие годы там появятся объекты, способные принимать до трех тысяч туристов. На мой взгляд, "Белокуриха 2" претендует занять одно из самых высоких мест на туристической карте России. Через пять лет здесь можно проводить экономический форум "Давос". Зачем это проводить? Туризм лечит от русофобии. Любой иностранец, приехав на Алтай, понимает, что здесь живут нормальные люди и навсегда перестанет верить сказкам BBC, CNN про нашу страну. Любой туризм вылечивает от ксенофобии и повышает настроение у граждан", – заявил журналистам Михаил Дегтярев.

Напомним, что несколько членов комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи несколько дней провели в Алтайском крае. В частности, проверили туркластер Барнаула, осмотрели немногочисленные спортивные объекты в регионе и посетили открытие форума АТР.

Михаил Дегтярев известен тем, что баллотировался в мэры Москвы, был автором инициативы о запрете хождения на территории страны доллара. Многие эксперты считают его преемником Владимира Жириновского на посту руководителя ЛДПР. Долгое время на входе в кабинет Дегтярева в здании Госдумы лежал коврик для вытирания ног с изображением экс-президента США Барака Обамы.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

11.06.2019 11:56
- гость -

Остап Бендер в Васюках.....

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