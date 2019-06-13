Житель Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственного отца и краже его вещей, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что скамья подсудимых ждет 24-летнего мужчину. Согласно данным правоохранителей, в феврале текущего года ранее судимый за совершение имущественных преступлений мужчина, отбывающий условно-досрочное наказание, поссорился со своим 50-летним отцом.
"Причиной ссоры послужило отсутствие у сына работы и нахождение его на иждивении отца. Рассердившись на упреки отца, обвиняемый нанес ему несколько ударов топором по голове, однако, увидев, что потерпевший не умер, добил его множественными ударами ножом в область шеи. После того как отец скончался, молодой человек похитил из дома бытовую технику и электротовары на общую сумму 40 тысяч рублей, часть которых сдал в ломбард", – уточняют в СКР.
Свою вину мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Рубцовчане не перестают "радовать"
У этой страны великое будущее.
дно пробито...
13.06.2019 14:48
- гость -
дно пробито...
***
По телеку идёт реклама "Приём проктолога всего 500 рублей"... Мож сходишь, с пробитым дном-то?
13.06.2019 14:30
Митенька ржевский
Рубцовчане не перестают "радовать"
Да уж, там всегда было "интересно"!
Ранее судим...в свои 24 года....Ну вот и для чего они сидят? Чтобы выходить и делать еще хуже? Зверье, на кол таких сразу и не кормить за счет государства, надо же так опуститься низко, родного отца, который его сделал блин, страшно за поколение грядущее.
Был советский фильм "вдовы" где 2 старушки за могилой неизвестного солдата ухаживали и не хотели "отдать ее" на перезахоронение, и у этого солдата появилась толпа родственников. И все хотели что бы это были их останки. За мертвого воевали. А тут живой не нужен. За какое то шмутье готовы родителей со свету свести, одни оставят в другом крае бабку что бы сгинула тут зарубят... И Рубцовск как Бийск, что не новость то деграданты, как будто за за первое место борются