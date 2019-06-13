Пьяная женщина выгнала рубцовчанку из ее же квартиры и легла спать

Жительницу Рубцовска предпенсионного возраста будут судить по обвинению в незаконном проникновении в чужую квартиру.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 59-летняя горожанка. Согласно данным следствия, в апреле текущего года женщина находилась в гостях у своего сына, с которым употребляла спиртное.
"В ночное время обвиняемая вышла в подъезд многоквартирного дома, где, поднявшись на несколько этажей, вошла в незапертую на замок квартиру соседей. Оказавшись внутри, женщина затеяла ссору с хозяйкой квартиры и, угрожая кухонным ножом, выгнала последнюю из собственного жилья. Приехавшие по вызову хозяйки сотрудники полиции обнаружили обвиняемую спящей в чужой квартире", – уточняют в СКР.
Свою вину горожанка признала, но не смогла назвать причину своего поступка.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Наверное все происходило на 3й улице строителей