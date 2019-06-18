В Барнауле начались работы по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает городская администрация.
В общей сложности запланировано благоустройство 83 дворов. На эти цели выделено 187 млн млн рублей. Все работы планируется завершить до 30 ноября 2019 года.
Представители городского комитета ЖКХ совместно с депутатами барнаульской Гордумы и общественниками проинспектировали работы на трех площадках улиц Деповской и Профинтерна.
На их благоустройство направили 4,3 млн рублей. В комплекс мероприятий входят постройка детской площадки и ограждений, ремонт дворовых проездов, устройство освещения, тротуаров и ливневой канализации.
"В 2019 году по сравнению с предыдущим количество дворовых территорий в Железнодорожном районе значительно увеличилось — с 12 до 19, а значит жители положительно оценивают реализацию проекта, хотят принять в нем участие", — заявила куратор проекта "Городская среда" партии "Единая Россия" по Железнодорожному району , депутат БГД Ксения Белоусова.
Она подчеркнула, что будет продолжать контролировать ход работ до их полного завершения.
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