В этот вечер джаз встретится с кинематографом

30 октября 2026, 09:00, ИА Амител

В Барнауле 8 ноября оживут мелодии из легендарных голливудских фильмов XX века. На сцене Алтайской государственной филармонии выступят известная джазовая певица Анастасия Лютова и ее коллектив "Лютый бэнд" с программой "Джазовый Голливуд". Зрителей ждет музыкальное путешествие по золотой эпохе американского кино, в котором знакомые композиции обретут новое звучание.

В этот вечер джаз встретится с кинематографом. Музыканты исполнят собственные версии саундтреков из картин, которые давно стали классикой. Среди них — "В джазе только девушки", "Завтрак у Тиффани", "Розовая пантера", "Серенада Солнечной долины" и "Джентльмены предпочитают блондинок".

В программу также вошли мелодии из фильмов "Дни вина и роз", "Звуки музыки" и других известных кинолент. Организаторы обещают атмосферу старого Голливуда с его элегантностью, узнаваемыми музыкальными темами и неповторимым джазовым настроением.

Главной героиней вечера станет Анастасия Лютова — одна из ярких представительниц современной российской джазовой сцены. Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных известна своим обращением к классическому джазовому репертуару и оригинальными интерпретациями произведений знаменитых композиторов.

Вместе с певицей на сцену выйдут тенор-саксофонист Денис Юрченко, пианист Алексей Подымкин, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и барабанщик Алексей Беккер. Именно в таком составе музыканты представят барнаульской публике свое прочтение голливудских мелодий.

Коллектив "Лютый бэнд" хорошо известен ценителям джаза не только в России, но и за ее пределами. В 2019 году ансамбль выпустил дебютный альбом Some Like It Jazz на японском лейбле Venus Records. Анастасия Лютова стала первой российской джазовой исполнительницей, записавшейся на этом лейбле, а также первой артисткой из России, появившейся на обложке журнала Jazz Perspective.

Второй альбом певицы Jazzville вышел в 2023 году на лейбле Butman Music. В него вошли джазовые композиции 1950–1960-х годов, ранее не исполнявшиеся в вокальных версиях.

В репертуаре Анастасии Лютовой и ее ансамбля особое место занимают произведения Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Коула Портера и других выдающихся авторов. Музыканты сохраняют узнаваемый характер джазовой классики, дополняя ее собственными аранжировками.

За годы творчества певица выступала на фестивалях "Триумф джаза", "Будущее джаза", Koktebel Jazz Party и других крупных музыкальных площадках. Она сотрудничала с Даниилом Крамером, оркестром имени Олега Лундстрема и Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана, а также была отмечена премиями радио JAZZ.

Барнаульский концерт станет возможностью услышать любимые мелодии из знаменитых фильмов в необычном исполнении — с живым вокалом, саксофоном, роялем, контрабасом и ударными. Знакомая музыка зазвучит по-новому, сохранив атмосферу кинематографа прошлого столетия.

Концерт "Джазовый Голливуд" состоится 8 ноября в 18:00 в Алтайской государственной филармонии по адресу: улица Ползунова, 35. Возрастное ограничение — 6+.