Смертельный наезд на пешехода произошел ночью 19 июня на трасе Барнаул — Новосибирск, сообщили в областном главке МВД.
В полиции уточняют, что в 02:10 на 106-м километре Чуйского тракта 23-летний житель Юрги, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и в пути следования допустил наезд на мужчину, двигавшегося по проезжей части во встречном направлении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Комментарии
Капец. Какого черта он по проезжей части, на трассе на встречку шел? Теперь из за этого дятла человек сядет. Ппц.
Вообще то, по обочине и надо идти во встречном направлении, это не только в правилах написано, но и здравый смысл подсказывает
19.06.2019 13:40
- гость -
Но тут-то он шел вроде по проезжей части. Ночью... Как вообще?
19.06.2019 13:44
- гость -
А где идти, по бурелому рядом. Почти нигде рядом с трассой идти негде, тока по самой. На крине наверно в шары долбился или летел со скоростью у которой тормозной путь дальше чем он видит.
19.06.2019 13:52
месный
По обочине, хотя тоже не лучший вариант. Обочина на трассе есть везде. Не по проезжей же части. И да, как ни крути, а светоотражающие элементы - да хотя бы браслеты или еще что - в ситуации "оказался ночью на трассе" - нужны.