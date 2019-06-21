Барнаулец Сергей Корсаков сегодня является президентом алтайской региональной общественной организации инвалидов "Семипалатинск – Чернобыль". В середине 80-х годов прошлого века он с товарищами возводил саркофаг и боролся с радиацией четвертого разрушенного энергоблока. Корреспондент Amic.ru перенесся с ликвидатором ЧАЭС в 1986 год, чтобы узнать реальные факты о катастрофе и оценить правдоподобность американского сериала "Чернобыль", премьера которого с ошеломляющим успехом прошла совсем недавно.

Первое столкновение

После окончания политехнического института я стал дипломированным инженером-электриком, плюс – офицером запаса. В первый раз услышал о катастрофе издалека. В мае 1986 года мне было 25 лет, тогда я находился в турпоездке и мы проезжали мимо Киева. На станции двери вагонов не открыли, запретили открывать и окна. Тогда я увидел, что Украина буквально бежит: толпы людей, переполненные автобусы, паника и суета. На границе замеряли радиоактивный уровень проезжающего транспорта. На тот момент я знал, что произошла какая-то авария и больше ничего.

Дома про Чернобыль я и не вспоминал. В конце мая меня призвали на службу – на два года энергетиком полка. Обещали отправить в Новосибирск на месяц, а потом в войска. А осенью пришла разнарядка с Москвы: "Срочно десять энергетиков в Чернобыль".

Я получил предписание явиться в Киев. Из Алтайского края мы вылетели самолетом вшестером, потом к нам присоединились еще четверо. О том, что это все будет вредно для здоровья, никто не говорил. В Киеве мы попали в состав УС-605 (управление строительства). Эта организация строила саркофаг вокруг взорвавшегося реактора.

Смертельная неосведомленность

В сериале американцы показали, что гражданские ничего не знали об аварии. Это абсолютная правда. Возможно "большое" начальство не верило в масштабность происходящего. Чиновникам докладывали то, что они хотели слышать. А люди боялись потерять рабочие места. В то время, если человек не выполнял партийное поручение, его увольняли и больше не принимали на работу во всем Советском Союзе.

Факт и то, что на пожарище бегали смотреть. В Киеве в 1990 году на съезде ликвидаторов аварии я видел своими глазами любительскую киносъемку: на перекрестках Чернобыля стоит милиция, военные патрули – все в защитных костюмах, а рядом ребятишки в трусиках в песочнице играют.

"Пострадавших в Советском Союзе не было"

В момент самой аварии в Чернобыле погибших было не много, еще двоих или троих не нашли. От радиации начали умирать позже.

Про болезни после столкновения с радиацией нигде не сообщалось. Официально пострадавших в Советском Союзе не было. Согласно распоряжению Минздрава СССР, болезни, вызванные радиацией, не фиксировались.

Открыто об этом начали говорить лишь в 1989 году, когда была создана общественная организация "Союз Чернобыль". Тогда двадцать пациентов объявили голодовку во всесоюзном научном центре радиационной медицины (далее ВНЦРМ). Они требовали, чтобы их признали жертвами аварии. Только после этого последовало первое постановление о предоставлении льгот ликвидаторам.

Несуществующий диагноз

В 1989 году меня направили на лечение в ВНЦРМ в Киев. В Советском Союзе других "открытых" учреждений подобного типа не было, на Алтае нет и сейчас. Врач решился поставить мне диагноз: стертая форма хронической лучевой болезни. Такой диагноз формально был у всех ликвидаторов, но тогда нельзя было писать об этом в медкарту.

В центре я встретил одного из первых пожарных, который тушил энергоблок. Он еле ходил и выглядел как старик. Все волосы на его голове выпали.

Со мной в палате лежал молдаванин – единственный, кто добровольно ехал в Чернобыль, среди тех, с кем я общался. За работу в радиоактивной зоне предлагали большие деньги. Но в основном туда прибывали по приказу. Тот молдаванин позднее узнал, что из своей бригады он остался в живых один.

Двадцать лет назад ликвидаторам давали путевки в санаторий. Там завотделением говорила: "Дедушки всю войну прошли, сейчас им за 70, а по здоровью они лучше, чем вы в 30 лет". Одному "чернобыльцу" врач сказал: "Десять лет проживешь и все". Он ровно десять прожил – пошел в сарай и потом его нашли повешенным: психика была нарушена у многих ликвидаторов.

Чернобыль

Наша бригада расположилась в пионерском лагере "Голубые озера" на станции Тетерев. В трех часах езды от реактора. Там тоже была радиация, но намного меньше. В середине октября 1986 года мы прибыли на объект. Чернобыль и Припять были уже безлюдны. Кроме военнослужащих там оставалось несколько бабушек и дедушек, которым некуда было ехать.

Как правило, рабочая смена у нас длилась по шесть часов у реактора, и три часа уходило на дорогу в одну сторону. Я был прорабом и руководил бригадой на определенном этапе строительства саркофага. Радиоактивные выбросы были постоянно. Их нельзя было увидеть, но можно было почувствовать: дискомфорт во рту и кожный зуд. Мы иногда переодевались до трех раз за смену, чтобы хоть как-то сохранить здоровье.

Иммунная система у всех была разная, кто-то держался дольше, а кто-то сдавал быстро, и его увозили в Киев. В нашей смене было около 20 человек. Мы были молоды и не знали о последствиях.

"Получил дозу – уехал, а свежий приехал"

Я отработал на реакторе 72 смены, за это время я набрал 20 рентген. Максимально допустимый норматив был 25 рентген. У каждого строителя из бригады был индивидуальный дозиметр, который фиксировал полученное облучение. Дозы записывались в специальный журнал.

Привозили ребят-срочников, 18-летних мальчишек с прапорщиком, они мыли помещения. У них был один дозиметр на всю роту, поэтому уровень полученной радиации ставили по среднему. Какое облучение они получали на самом деле, никто не знал.

Однажды я смену принимал, а другой прораб сдавал. Мы с ним по лестнице поднялись посмотреть, что по саркофагу успели сделать, и вернулись каждый по своим следам. У меня 0,3 рентгена, а у него – 2,5. Значит, он где-то в луч попал. Облученный прораб еще объяснительную писал, где получил столько радиации.

Был на станции один корпус: если идешь по лестнице, то радиация как везде. А зайдешь с улицы – можешь попасть под луч 70 рентген в час. В итоге поставили знак, что там ходить опасно, но кто-то все равно периодически пробегал. А когда резали трубы под реактором, чтобы подать вверх датчики для измерений, дозиметрист предупредил о смертельной опасности дверного проема: "Прибор зашкаливает 200 рентген". Люди на станции менялись постоянно: получил максимальную дозу – уехал, а "свежий" приехал.

Водка и светящийся кот

В сериале показывали, как ликвидаторам водку поставляли ящиками. Это миф. На смене никто не пил, а в лагере – да, пытались употреблять, но водку никто не привозил и не поставлял.

Животных в окрестностях я видел достаточно много, и никаких отрядов по их уничтожению не встречал. Более того, у нас на базе жил кот. К нему на палке подносили дозиметр, и прибор визжал от радиации. Кот буквально светился, к нему подходить опасно было, не то что гладить. Начальник обещал 500 рублей тому, кто избавит его от мучений.

КГБ

Представители КГБ в Чернобыле были, потому что надо было пресекать и хищения, и мародерство. Все ходили в одной робе, и понять, кто работает на аппарат, было не возможно. Могли следить за всеми.

Объект был режимным, существовала система пропусков: "только в Чернобыль", "только в Припять". Были пропуска с надписью "всюду". Чтобы попасть на этаж энергоблока, на пропуск ставились специальные печати. У меня стояла буква "О" – я мог перемещаться по всей станции.

В 21:00 в городе Чернобыле начинался комендантский час. Выезжали проверяющие, и мародерство пресекалось, также у людей проверяли документы и пропуска. Было что воровать, потому что во время эвакуации жители бросали ценности и уезжали.

Чиновники у реактора

Чиновников на станции я никогда не видел. Был оперативный дежурный, который докладывал обо всем наверх. Также с вертолета осуществлялась съемка: цветные фотографии каждый час ложились на стол правительственной комиссии. Лично комиссия не приезжала – уж они-то знали, как здесь опасно.

Свинцовые накладки и луноходы

Ликвидаторы, которые выходили на крышу реактора, действительно закрывались свинцом. Работали считанные секунды и менялись. Чтобы убрать графит с крыши, хотели задействовать роботов. Но советская модель почти сразу упала вглубь реактора, а зарубежная техника отказалась работать – "запретила" система защиты.

Саркофаг

Саркофаг проектировался на ходу. В месте, где было почище от радиации, собирали крупные металлоконструкции. Затем привозили к четвертому энергоблоку и устанавливали на определенное место. Далее конструкцию заливали бетоном. Также был пробит туннель под энергоблоком, чтобы залить фундамент под опорные колонны. После того, как колонны поставили, на них положили балки перекрытия.

На балки укрепили металлические трубы с наполнителем. Сверху всю конструкцию накрыли металлической крышей, собранной из крупных частей. Стыки варили сваркой вручную, для этого ликвидаторов помещали в специальный свинцовый ящик – "батискаф". Так принимались меры к минимизации воздействия радиации на строителей.

Сам саркофаг построили ударными темпами: начали создавать в мае, а ввели в эксплуатацию уже 30 ноября 1986 года. Еще три года пытались очистить территорию, запустить третий энергоблок.

Сизифов труд

Как и показали в сериале, много сил было брошено на дезактивацию Припяти. Чиновники думали, что люди вернутся и будут там жить. Поэтому тысячи бойцов ежедневно отмывали дома и дворы, снимали грунт и увозили в могильники.

На территории замеряли уровень радиации, потом покрывали землю щебнем. Думали, что будет меньше "фонить", а уровень подскакивал вдвое. Дома отмывали, а на следующий день пыль оседала и все начиналось по новой.

Причина взрыва

Американцы хотели показать халатность сотрудников станции. Что доподлинно известно мне из беседы с сотрудниками Курчатовского института: действительно был эксперимент, который готовили больше месяца и согласовывали с правительством. Был даже разработан проект.

Все началось еще вечером. Из-за дефицита электроэнергии, испытания перенесли на более позднее время. По каким-то причинам момент начала эксперимента пропустили. Энергия упала, а работники начали ее резко повышать. Сотрудники боялись прервать испытания, потому что должны были закончить начатое и доложить. Разработчики решили проверить, как реактор будет работать в условиях проводимого эксперимента.

Но некоторые считают, что авария – это диверсия, после которой развалился Советский Союз.

Валерий Легасов и американский взгляд

В сериале показали, что в Вене Легасов дал одни показания, а в Союзе – другие. Это ложь, он везде давал одинаковые показания. За рубежом ждали, что он будет скрывать информацию, а ученый четко сказал как было на самом деле. Поэтому сразу большого скандала не было. Шум по поводу аварии первыми подняли Швеция, Норвегия и Финляндия. По их данным чернобыльское облако более двух раз обогнуло землю.

А Валерий Легасов, скорее всего, потому что являлся одним из главных разработчиков реактора, не смог принять и пережить последствия катастрофы.

Предположу, что американский сериал вышел именно сейчас, чтобы сдвинуть Росатом с рынка. Энергетики начали строить станции в других странах. А в Штатах хотят вызвать недоверие к российским разработкам.

О ликвидаторах

Тогда в Чернобыле было объявлено военное положение, все выполняли строгие воинские обязанности. Срочники под присягой "не дергались", а "партизаны" – так называли солдат запаса, вызванных на военные сборы, – реагировали по-разному. Кто-то прятался, некоторые прыгали с поезда или уже находясь на станции специально получали предельную дозу облучения, чтобы уехать домой.

Но в целом опасную службу все несли достойно. Сейчас называют цифру в 800 тысяч – столько человек было задействовано в ликвидации последствий аварии. Из Алтайского края призвали порядка 2800 ликвидаторов, около тысячи уже умерли. Из десяти наших ребят троих уже нет. Я никому не пожелаю оказаться возле открытого реактора.