Мужчина в Бийске ограбил два расположенных рядом офиса микрозаймов

Полицейские в Бийске устанавливают личность мужчины, который по очереди ограбил два расположенных рядом офиса микрозаймов.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в правоохранительные органы поступило сразу два заявления о грабежах из микрофинансовых организаций, которые произошли с разницей в несколько минут.
"Предварительно установлено со слов одной из сотрудниц предприятий, в клиентский зал зашел мужчина плотного телосложения, не славянской внешности. Девушка начала беседу с посетителем, тот в свою очередь подошел к столу и потребовал все наличные деньги. Потерпевшая передала грабителю 36 тысяч рублей. Затем мужчина проследовал в рядом расположенный офис. Там, так же угрожая, заставил менеджера выдать денежные средства. Девушка отдала из кассы около десяти с половиной тысяч рублей, после чего преступник скрылся в неизвестном направлении", – уточняют обстоятельства случившегося в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина: на вид 30-35 лет, рост 175-180 сантиметров, плотного телосложения, под глазами синяки. Был одет в синюю кофту с белыми надписями, черные штаны и темную кепку. Гражданам, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию по телефонам: (3854) 39-41-52, 39-40-52 или 02.
Комментарии
Молодец
Классика жанра
может это новый Робин Гуд?
Если это и Гуд, то срок ему поставят реальный
Мочи халяву! Грабь награбленное!