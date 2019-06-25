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Ученые выяснили, как комары выбирают "жертв" для укуса

, ИА "Амител"
Комары летают против ветра, чтобы лучше чувствовать концентрацию углекислого газа
Микробы производят 'химический букет' из более 300 различных компонентов / Фото: omskzdes.ru

Микробы производят "химический букет" из более 300 различных компонентов / Фото: omskzdes.ru

Этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах рассказал, что комары находят своих "жертв" по "следу" из углекислого газа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Live Science 

"Для того чтобы лучше чувствовать, где его концентрация высока, они летают против ветра", — заметил ученый.

По его словам, этот маркер позволяет насекомым выбирать "цель" с расстояния до пятидесяти метров. Когда комары вплотную (на расстояние до метра) приближаются к группе потенциальных "жертв", их органы чувств начинают считывать множество параметров. Например, температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.

Микробы производят "химический букет" из более 300 различных компонентов. Как отмечает ученый, его состав зависит и от окружающей среды, и от генетической структуры человека.

Ранее было опубликовано исследование, результаты которого показали, что мужчину с более разнообразным составом кожных бактерий будут кусать реже, чем мужчину с более однородным.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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