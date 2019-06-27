НТИ "Автонет" объявила о разработке специального сервиса для оценки стиля и качества вождения автолюбителей, сообщает РИА "Новости".
Система призвана помочь страховщикам определить, к какой группе риска следует относить того или иного автолюбителя.
В своей аналитической работе она будет основываться на сведениях о количестве ДТП с участием водителя, а также нарушениях ПДД, вызовах техпомощи и спасателей.
Кроме того, в анализ включат сведения с бортовых телематических устройств автомобиля, которые помогут определить качество и стиль его вождения.
Планируется, что сервис начнет работу после ввода в эксплуатацию платформы "Автодата". Предполагаемой датой запуска называют 2021 год.
Комментарии
а еще необходимо ввести такой показатель - хороший или плохой человек !!!