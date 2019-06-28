Ретейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата – площадью менее 5 тыс. кв. м, пишут "Известия" со ссылкой на отчет за первое полугодие 2019-го брокера торговой недвижимости.

Это связано с тем, что россияне перестали закупаться впрок и больше посещают магазины у дома. Еще одним фактором стали цены. Выяснилось, что раньше совершать покупки в гипермаркетах было выгоднее, чего не скажешь о нынешней ситуации. Также, по мнению экспертов, свою роль могло сыграть и расположение крупных магазинов.

Для покупателей стали важны такие факторы, как близость торговой точки к дому, экономия времени на покупки за счет отсутствия больших очередей и компактности магазина.

В связи с этим, торговые точки так называемого city-формата сейчас появляются у всех игроков потребительского рынка. Metro cash&carry продолжает разворачивать сеть "Фасоль" (до 150 кв. м), "Магнит" использует небольшие площади для своих одноименных магазинов (100-250 кв. м), сеть "Перекресток" также расширяется в рамках новой концепции (до 1 тыс. кв. м).

Если в 2015 году средняя площадь магазинов "Лента" составляла 5,1 тыс. кв. м, то в 2018-м – уже 3,8 тыс. Уменьшаются даже изначально небольшие "Пятерочки": если раньше сеть искала новые площади минимум от 600 кв. м, сейчас она предпочитает выбирать помещения не более 300 кв. м.

Что касается цен, то произошло их выравнивание в гипермаркетах и небольших торговых точках "у дома". Ранее покупать товары в магазинах крупных форматов было намного выгоднее. Сейчас же цены у "больших" выросли, а у небольших – подстроились под потребителя.

Также эксперты отмечают, что проблема гипермаркетов заключается и в их неудобном расположении. Россияне постепенно отказываются от привычки приезжать в магазин и закупаться на всю неделю. Эта покупательская "миссия" постепенно умирает, – подтвердили изданию в Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

Происходит это как минимум потому, что для покупателей все важнее становятся свежие продукты питания: люди хотят покупать их через день, а не раз в неделю или две. Кроме того, большая доля ассортимента гипермаркетов – это непродовольственные товары, продажи которых все больше уходят в интернет. За последние годы их доля в гипермаркетах снизилась с 50-60% до 30-40%.

Ранее член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил запретить крупным торговым сетям работать в выходные дни, чтобы развивались небольшие торговые точки "у дома".