Пятница, 28 Июнь, 12:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,05
€ 71,66
Обь
322см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Развитие гипермаркетов сворачивается в России из-за их расположения и цен

, ИА "Амител"
Для покупателей стал важен такой фактор, как близость торговой точки к дому
Экономия времени на покупки за счет компактности магазина выходит на первый план / Фото: 4teller.com

Экономия времени на покупки за счет компактности магазина выходит на первый план / Фото: 4teller.com

Ретейлеры сокращают свои площади и открывают магазины city-формата – площадью менее 5 тыс. кв. м, пишут "Известия" со ссылкой на отчет за первое полугодие 2019-го брокера торговой недвижимости.

Это связано с тем, что россияне перестали закупаться впрок и больше посещают магазины у дома. Еще одним фактором стали цены. Выяснилось, что раньше совершать покупки в гипермаркетах было выгоднее, чего не скажешь о нынешней ситуации. Также, по мнению экспертов, свою роль могло сыграть и расположение крупных магазинов.

Для покупателей стали важны такие факторы, как близость торговой точки к дому, экономия времени на покупки за счет отсутствия больших очередей и компактности магазина.

В связи с этим, торговые точки так называемого city-формата сейчас появляются у всех игроков потребительского рынка. Metro cash&carry продолжает разворачивать сеть "Фасоль" (до 150 кв. м), "Магнит" использует небольшие площади для своих одноименных магазинов (100-250 кв. м), сеть "Перекресток" также расширяется в рамках новой концепции (до 1 тыс. кв. м).

Если в 2015 году средняя площадь магазинов "Лента" составляла 5,1 тыс. кв. м, то в 2018-м – уже 3,8 тыс. Уменьшаются даже изначально небольшие "Пятерочки": если раньше сеть искала новые площади минимум от 600 кв. м, сейчас она предпочитает выбирать помещения не более 300 кв. м.

Что касается цен, то произошло их выравнивание в гипермаркетах и небольших торговых точках "у дома". Ранее покупать товары в магазинах крупных форматов было намного выгоднее. Сейчас же цены у "больших" выросли, а у небольших – подстроились под потребителя.

Также эксперты отмечают, что проблема гипермаркетов заключается и в их неудобном расположении. Россияне постепенно отказываются от привычки приезжать в магазин и закупаться на всю неделю. Эта покупательская "миссия" постепенно умирает, – подтвердили изданию в Х5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

Происходит это как минимум потому, что для покупателей все важнее становятся свежие продукты питания: люди хотят покупать их через день, а не раз в неделю или две. Кроме того, большая доля ассортимента гипермаркетов – это непродовольственные товары, продажи которых все больше уходят в интернет. За последние годы их доля в гипермаркетах снизилась с 50-60% до 30-40%.

Ранее член Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил запретить крупным торговым сетям работать в выходные дни, чтобы развивались небольшие торговые точки "у дома".

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.06.2019 11:47
- гость -

Выяснилось, что раньше совершать покупки в гипермаркетах было выгоднее, чего не скажешь о нынешней ситуации.

то есть мария-ра победила ленту )))

0  0
28.06.2019 12:20
Жоржик

В Ленте цены реально ощутимо выше почти на все, чем в Машке. В Ленту я лично давно уже не ездил, разве что по акции что-то взять, иначе цена совсем не интересна.

0  0
28.06.2019 12:24
- гость -

скоро, понатыканные там и тут коробки, именуемые ТЦ, станут пустырями

0  0
28.06.2019 12:37
Иsтина

И в заброшенных ТЦ будут открываться заводы и фабрики

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:47
Путин о деле Скрипалей: "Вся эта возня вокруг шпионов и пяти копеек не стоит" 0
12:34
Лобовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск: пострадали двое 0
12:23
Двое детей пропали на берегу реки в Алтайском крае: ведутся поисковые работы 0
12:14
Служебную собаку наградили в Барнауле за успехи в раскрытии преступлений 0
11:41
Развитие гипермаркетов сворачивается в России из-за их расположения и цен 4
11:29
Усманов пожертвовал тульскому "Арсеналу" 600 млн рублей 2
11:05
Молодая жительница Барнаула украла из торгового центра джинсы, брюки и топ 1
10:44
Знание английского языка может повлиять на размер зарплаты в России 3
10:33
Пожар уничтожил жилой дом под Барнаулом и оставил семью без крова 0
10:22
Житель Алтайского края пытался похитить автомобиль на глазах у хозяина 0
10:04
НАТО: на каждый перехват российскими самолетами приходится три ответных 2
09:51
Путин заявил, что из мировых лидеров его больше всех восхищает Петр I 6
09:37
Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах 10
09:19
Жителя Горно-Алтайска подозревают в убийстве приютившего его знакомого 0
09:04
Инициативу МЭР по тотальному контролю за расходами россиян оценили эксперты 5
08:49
Минюст ответил на предложение РПЦ закрепить за эмбрионом право на жизнь 4
08:34
Путин рассказал, что думает о преемнике "всегда, начиная с 2000 года" 8
08:12
Лица великого конфликта: воспоминания о Первой мировой войне в фотографиях 9
08:01
В Барнаул грядут самые низкие цены на потрясающие летние наряды 0
07:51
"Человек-паук", "Король лев" и шедевр Финчера: что смотреть в кино в июле 3
07:49
Во время ремонта рабочие подключались к сетям дома. Кто должен платить за свет 0
07:44
Нужны огромные деньги: главный депутат Алтайского края о будущем села 14
07:30
Современный подход: почему лучше жить в одном городе, а работать в другом 6
07:19
Дизайнерскую квартиру с теплым балконом продают в Барнауле за 8,3 млн рублей 4
07:03
Феномен шоу-румов: почему они нравятся покупателям 4
06:48
Летний дворовый инструктор: где летом в Барнауле позаниматься спортом бесплатно 0
06:32
Мечи, горы посуды и странные грибы: что находят люди в лесу 1
06:17
Жара до +34 градусов и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 28 июня 0
06:01
Пошла жара: долгожданное лето пришло в Барнаул 0
05:51
Медведев расширил категорию "ребенок-инвалид" 0
04:57
Из-за паводка эвакуировали 654 человека в Иркутской области 0
03:22
Ученые назвали пользу кофе при ожирении и диабете 1
02:51
МЭР предлагает контролировать расходы россиян 2
01:01
Зеленский на русском языке обратился к Путину 5
00:19
Ученые создали киберпчелу на солнечных батареях 0
23:58
Бари Алибасов снимется в фильме "Брат-3" 1
23:33
"Культурные нормативы школьников" разделят на семь направлений 0
23:07
Российских школьниц заставили работать официантками в Китае 0
22:48
Медведев пообещал решить проблему доступности детсадов 0
22:27
Основатель "Рольф" объяснил обыски в офисе компании 1
22:08
Чаще скрывают номера на парковках водители Mercedes и BMW 0
21:44
Иностранцу на конкурсе Чайковского разложили ноты в обратном порядке 0
21:25
Два вуза Алтайского края вошли топ-100 в РФ по версии Forbes 1
21:06
Сотрудникам "Почты России" в Алтайском крае поднимут зарплату 10
20:52
Прокуратура Барнаула встала на защиту аварийного памятника архитектуры 4
20:29
Госдума приняла закон об упрощении подтверждения инвалидности 0
20:05
Первых узников "китовой тюрьмы" отпустили на волю 0
19:46
СК проверяет платный прием в 10 класс в Новосибирске 0
19:27
Налоговики Новосибирска заблокировали счета Депардье 1
19:08
Коротко о главном: опасные дороги, туннель под вокзалом и ремонт старого моста
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 июня

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.