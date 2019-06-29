Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" и "необычайным человеком"

Президент США Дональд Трамп назвал главу России Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу "отличной", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Россия 24".
Главы США и России провели полуторачасовую встречу в пятницу в японской Осаке в рамках саммита "Большой двадцатки".
"Я думаю, он прекрасный парень. Считаю, у нас была отличная встреча", – заявил Трамп.
По его словам, они с Путиным многого достигли и уже начали обсуждать торговлю.
"У нас должна быть торговля – между Россией и США, двумя великими странами. Вчера была прекрасная встреча. Он необычайный человек. Спасибо большое", – заявил Трамп.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин назвал Путина самым близким другом. "Среди иностранных коллег президент Путин для меня – самый близкий и самый надежный друг, мне очень дорога глубокая дружба с ним", – рассказал он в интервью.
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