Ученые из Томского НИИ назвали месяца, в которые чаще всего случаются инфаркты миокарда, сообщает газета "Известия".
Для этого они проанализировали 9 тысяч случаев сердечных заболеваний, из которых 90% — инфаркт миокарда, а 10% — внезапная коронарная смерть.
Как выяснилось, в зоне наивысшего риска январь и май. Наивысшее отклонение от среднегодового значения выпала на первый месяц – на 11,7% случаев больше. Самым безопасным же выдался ноябрь – ниже среднего на 7,8%.
В университетской клинической больнице № 1 Сеченовского университета такие результаты связали с большим количеством праздников (новогодние и майские), которые выбивают людей из привычного распорядка дня и учащающимися застольями.
"Алкоголь способствует нарушению режима приема лекарственных средств, что в совокупности и приводит к повышению числа острых коронарных катастроф", — подчеркнул врач-кардиолог медучреждения Антон Родионов.
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