Турнир надежд: в Алтайском крае намерены воспитать шахматных гениев

Турнир юных надежд" памяти детского тренера по шахматам Людмилы Кожевниковой прошел в Барнауле. Участие в турнире приняли юные шахматисты 2010 года рождения и моложе. Ребята приехали из Бийска, Камня-на-Оби, Ребрихи, Советского. Всего 39 человек.

Людмила Кожевникова работала в Октябрьском доме пионеров. Ее ученики добивались значительных успехов. Учился у Кожевниковой и президент Краевой федерации шахмат Артем Поломошнов. Он и предложил в 2019 году провести турнир памяти своего первого тренера.

Идея турнира родилась не просто так, рассказал Поломошнов Amic.ru. Главная ее цель — вырастить юных чемпионов в крае, дав им больше игровой практики перед серьезными соревнованиями в марте 2020 года:

"Мы обратили внимание, что у нас сократилось число сильных шахматистов в младших возрастных группах. Чтобы преодолеть этот кризис Президиум краевой федерации разработал программу, которая включала в себя семь турниров с классическим контролем времени. Цель программы — дать нашим юным шахматистам больше игровой практики. А на первых порах становления шахматистам очень нужна такая возможность."

Турниры будут проводить до марта 2020 года. На этот месяц назначено Первенство СФО среди мальчиков и девочек до 9 лет. Турнир был назначен на 26 июня. Изначально в турнире должны были принять участие только сильнейшие юные шахматисты края. При этом президент федерации шахмат возмещал часть командировочных расходов ребятам, которые приехали в Барнаул из районов края и он же организовал призовой фонд.

Однако желающих играть детей было настолько много, что в итоге решили провести два турнира: "А", для участия в котором требовался допуск "сильнейшего" (и участники которого получали поддержку от президента Федерации шахмат) и "Б", где могли играть все желающие, но за счет турнирного сбора, который ушел на призовой фонд победителям.

Поломошнов отмечает, что турнир был придуман только в начале июня и многие дети узнали о нем поздно, не успев скорректировать свои планы. Многие выражали сожаление, что не смогли принять участие в турнире, особенно после того, как услышали рассказы побывавших на состязаниях.

"Турнир получился очень интересным и представительным с точки зрения территорий. Собрались действительно сильнейшие шахматисты 2010 года и моложе и на протяжении всего турнира шла очень интересная борьба."

В итоге решено сделать турнир имени Кожевниковой традиционным. В федерации не сомневаются, что на следующий год участие в нем примут около сотни юных шахматистов. Возможно, эти соревнования станут одной из кузниц юных шахматных гениев в Алтайском крае.

В итоге победителями турнира "А" стали:

Мальчики:

1 место — Никита Колобов (Барнаул)

2 место — Матвей Лычков (Барнаул)

3 место — Андрей Журавлев (Бийск)

Девочки:

1 место — Елизавета Кропотова (с. Советское)

2 место — Полина Пупкова (г. Бийск)

3 место — Ксения Будаева (г. Бийск)

В турнире "Б"

Мальчики:

1 место — Матвей Яблоков (Барнаул)

2 место — Михаил Ларионов (Барнаул)

3 место — Александр Кузнецов (Барнаул)

Девочки:

1 место — Лешукова Мария (Барнаул)

2 место — Алиса Ракина (Барнаул)

3 место — Елена Будрицкая (Барнаул)