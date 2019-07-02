Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева прокомментировала в своем Facebook инцидент с участием Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
По словам Уляшевой, присутствовавшие на встрече знают, что распространяемое в СМИ и соцсетях видео "не отражает реального разговора" губернатора с жителями и "оно вырвано из контекста".
"У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения", — написала она.
Уляшева подчеркнула, что некоторые удивились тому, что Усс в белой рубашке и в туфлях отправился в зону подтопления.
"Да, он действительно даже не стал переодеваться, просто снял галстук и оперативно вылетел в район сразу после проведения совещания, где ему доложили о последствиях наводнения. Его целью было лично оценить ситуацию — независимо от того, что докладывают подчиненные", — написала она.
Также он подчеркнула, что "эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором".
"Мы все живые люди. И есть определенная часть СМИ, задача которых… выхватывать такие эмоциональные вещи. Их не волнует содержание, их волнует форма", — подчеркнула пресс-секретарь главы региона.
Ранее Усс, посещая пострадавший от наводнения Канск, резко ответил на вопрос местной жительницы, которая спросила его, что будет, если местную дорогу размоет. "Хотите права качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть!" — ответил губернатор.
Позже заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко заявил, что Александр Усс должен извиниться за слова в адрес жителей подтопленного Канска.
Комментарии
А Усс как уж, изворотлив