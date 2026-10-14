Покров Пресвятой Богородицы – это один из самых любимых праздников на Руси. Он всегда отмечается в один и тот же день – 14 октября

14 октября 2026, 06:15, ИА Амител

На Руси считали, что на Покров день встречаются осень и зима. Люди спешили к празднику закончить все дела в поле, утеплить дом, начинали топить печи. Причем не просто дровами. В основном наши предки жгли веточки яблонь или же сливы. Они верили, что это привлечет богатый урожай в следующем году. О других обрядах и приметах праздника читайте в нашем материале.

1 История праздника Покров Пресвятой Богородицы Удивительное событие, которое произошло более тысячи лет назад, стало началом для нового праздника. В то время Константинополь находился в осаде сарацинов, которые уже буквально праздновали победу. Чтобы сарацины не захватили город, требовалось настоящее чудо. Ночью 14 октября жители Константинополя собрались во Влахернском храме, где хранилась риза Богоматери, ее головной покров, часть пояса, и начали молиться.



Во время таинства к людям пришла Пресвятая Богородица. Она начала молиться вместе с людьми, потом сняла с головы покров и распростерла его над всеми, кто в этот момент находился в церкви. Так она защитила горожан от врагов. Утром 14 октября жители узнали, что сарацины отступили от города. С тех пор люди верят, что в случае опасности о помощи и защите следует просить Пресвятую Богородицу. Именно 14 октября мы вспоминаем о чуде, которое произошло более тысячи лет назад в Константинополе.

2 Как отмечать Покров Пресвятой Богородицы? На праздник Покрова хозяйки всегда пекли блины. Но прежде чем поставить главное блюдо на стол, женщины обходили с тарелкой блинов весь дом и читали молитву Пресвятой Богородице. Еще одно блюдо, которое украшало стол, – Покровский каравай. Его пекли на 14 октября и им было принято делиться с родными и соседями. Остатки каравая сушили и убирали до начала Великого поста. В этот день надо было веселиться. Если праздник удался, то и зима пройдет незаметно, без сложностей и горестей. Женщины доставали прялки, устраивали посиделки.

3 Приметы на Покров день В праздник Покрова Пресвятой Богородицы наши предки определяли, какой будет зима. Журавли на Покров отлетели – ждите зиму раннюю да студеную.

Если к Покрову дуб и береза облетели полностью – зима не будет яриться, а вот если листья на них остались, то впереди сильные морозы и ветра. Откуда ветер дует – оттуда и ждите морозов.

Если на Покров выпадет снег, то и 8 ноября (Дмитриев день) снежным будет, а если нет – то и к Катеринину дню (7 декабря) снега не видать.

Если первый снег пройдет до Покрова, то зимы долго ждать. Какова на Покров погода, такова и зима.

4 Свадебные приметы на Покров Пресвятой Богородицы – Если Покров весело проведешь, то жениха хорошего найдешь.

– Чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет сыграно в следующем году.

– Если парень на Покров за девушкой ухаживает, то быть ему ее женихом.

– На Покров сильный ветер дует – много будет невест.

– Придет Батюшка-Покров, девке голову покроет.

– Та девушка, которая раньше всех поставит свечу перед иконой пресвятой Богородицы Покровской, та и первой замуж выйдет.