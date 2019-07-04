Новосибирский областной суд оглашает приговор по делу Анатолия Радченко, известного как главарь банды киллеров по прозвищу Челентано.
Как сообщает НДН, судья признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях.
Как установлено следствием, в 90-е годы Челентано был "правой рукой" Александра Трунова, известного как создатель банды "труновские".
Следователи насчитали, что под началом Радченко трудились четыре киллера, которые устраняли неугодных для бандитов людей. Все они сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.
Суд признал его причастным к четырем убийствам. Сам Радченко свою вину отрицает, утверждая, что был за пределами Новосибирска и никак не мог руководить совершаемыми преступлениями.
Сторона обвинения требует назначить ему наказание в виде 25 лет лишения свободы.
Оглашение приговора продолжится 5 июля. Его текст занимает свыше тысячи страниц.
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