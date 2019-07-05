Двое жителей Новосибирска задержаны при попытке сбыть фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей, сообщает новосибирский портал НДН.

Как установлено правоохранителями, мужчины хранили 25 таких фальшивых купюр. Они собирались их продать.

Подозреваемых заключили под стражу. Против них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Санкции статьи предусматривают до восьми лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.

В то же самое время, в Сибирском ГУ Банка России утверждают, что за 2019 год в Новосибирске выявили только одну фальшивую купюру номиналом 2000 рублей.

По словам представителей финансовой организации, они были крайне низкого качества.