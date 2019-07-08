Владельца алтайского зоопарка наказали за попытку контрабанды животных

Рубцовский районный суд вынес приговор владельцу передвижного зоопарка за попытку контрабанды редких животных, сообщили amic.ru в Алтайском линейном управлении МВД России. 52-летний мужчина приговорен к штрафу в 80 тысяч рублей.

Как установлено судом и следствием, в апреле он хотел организовать гастроли в Казахстане, и повез туда своих животных.

Среди них были и краснокнижные, в том числе амурские тигры, африканские львы, бурый и гималайский медведи, на вывоз которых за границу требуется особое разрешение.

Однако житель Алтайского края заблаговременно не позаботился о его получении, надеясь на удачное стечение обстоятельств и отсутствие должной проверки документов на границе. Не вышло.

В результате четыре грузовика с прицепами, в которых находились животные, были задержаны, а сам предприниматель стал фигурантом уголовного дела.