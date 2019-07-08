В ночь на понедельник, 8 июля, в центре Москвы в ДТП на мотоцикле погиб Александр Маругов, сын известного бизнесмена Владимира Маругова, сообщает РИА "Новости".

ДТП произошло на Фрунзенской набережной. Мотоцикл Александра столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего оба транспортных средства загорелись. Спасти мотоциклиста врачи не смогли. Водитель такси отделался травмой века и от госпитализации отказался, пишут в СМИ.

"Мотоциклист погиб, им был сын бизнесмена Владимира Маругова Александр Маругов. Обстоятельства ДТП выясняются", – рассказали в правоохранительных органах.

Как пишет "Московский комсомолец", в смертельной аварии виновным признают, по всей вероятности, водителя такси. Шофер начал разворачиваться, не уступив дорогу встречному транспорту.

Владельца нескольких колбасных заводов Владимира Маругова негласно называют "мясным королем".

Осенью прошлого года Татьяна Маругова в эфире ток-шоу пожаловалась на непростые отношения с бывшим мужем, отцом сына, Владимиром. С ее слов, бизнесмен потребовал вернуть дом, квартиру в центре Москвы и долю в мясной компании, доставшиеся женщине после развода, и якобы подделал документы.

Последняя публикация в Instagram Александра появилась 4 июля. В ней он рассказывает об участии в ежегодной "Гонке Героев".

9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы умер главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты.