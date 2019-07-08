Вторник, 9 Июль, 01:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,87
€ 71,71
Обь
290см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Сын российского "мясного короля" Владимира Маругова погиб в ДТП на мотоцикле

, ИА "Амител"
Владельца нескольких колбасных заводов Маругова негласно называют "мясным королем"
8 июля мотоцикл Александра столкнулся с легковым автомобилем / Фото: m.ura.news

8 июля мотоцикл Александра столкнулся с легковым автомобилем / Фото: m.ura.news

В ночь на понедельник, 8 июля, в центре Москвы в ДТП на мотоцикле погиб Александр Маругов, сын известного бизнесмена Владимира Маругова, сообщает РИА "Новости".

ДТП произошло на Фрунзенской набережной. Мотоцикл Александра столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего оба транспортных средства загорелись. Спасти мотоциклиста врачи не смогли. Водитель такси отделался травмой века и от госпитализации отказался, пишут в СМИ.

"Мотоциклист погиб, им был сын бизнесмена Владимира Маругова Александр Маругов. Обстоятельства ДТП выясняются", – рассказали в правоохранительных органах.

Как пишет "Московский комсомолец", в смертельной аварии виновным признают, по всей вероятности, водителя такси. Шофер начал разворачиваться, не уступив дорогу встречному транспорту.

Владельца нескольких колбасных заводов Владимира Маругова негласно называют "мясным королем".

Осенью прошлого года Татьяна Маругова в эфире ток-шоу пожаловалась на непростые отношения с бывшим мужем, отцом сына, Владимиром. С ее слов, бизнесмен потребовал вернуть дом, квартиру в центре Москвы и долю в мясной компании, доставшиеся женщине после развода, и якобы подделал документы.

Последняя публикация в Instagram Александра появилась 4 июля. В ней он рассказывает об участии в ежегодной "Гонке Героев".

9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы умер главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Позже стало известно, что он умер от разрыва аорты.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
23:47
Сын российского "мясного короля" Владимира Маругова погиб в ДТП на мотоцикле 0
23:19
Священник РПЦ заявил, что женщины "слабее умом, чем мужчины" 0
23:01
Игрок сборной России по пляжному гандболу погибла в Польше 1
22:29
Володин призвал экстрадировать ведущего "Рустави 2" в Россию и осудить 0
22:09
Рубцовчанин украл 20 бутылок пива и позировал перед камерами наблюдения 0
21:46
Медведев посмеялся над вице-премьерами на совещании 0
21:01
Житель Курска отсудил 2 млн рублей за клад, который "потеряли" полицейские 4
20:31
Алтайский подросток утонул в автомобиле, скатившемся ночью в реку 0
20:01
Проспект Красноармейский перекроют в Барнауле из-за ремонта трамвайных путей 2
19:33
Пьяный житель Алтая решил покатать племянника и устроил смертельное ДТП 0
19:05
Путин повысил Евкурова до генерал-лейтенанта и назначил его замминистра обороны 0
18:18
Пункт сбора гумпомощи пострадавшим от паводка в Приангарье работает на Алтае 0
17:46
Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из-за угроз 0
17:11
Песков назвал мат в адрес Путина в эфире "Рустави 2" большим позором для грузин 7
16:52
Алтайский депутат рассказал Медведеву про местный проект с бесплатными юристами 5
16:21
Можно ли успеть подать документы в вуз без результатов ЕГЭ 0
16:05
Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Республике Алтай 2
15:43
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай 6
15:07
Переход России на юлианский календарь рассмотрят в Госдуме 25
14:55
Алтайский подросток, забравшийся на поезд ради селфи, получил ожоги 38% тела 17
14:33
Регистрацию брака назвали обязательной 77% россиян 1
14:21
Многодетная мать из Бийска: "Детей не надо воспитывать" 15
14:04
Продать квартиру без уплаты налога можно будет на два года быстрее 5
13:48
Хорохордин и Меняйло обсудили точки роста экономики Республики Алтай 8
13:39
Способы повысить успеваемость детей в школе рассказали ученые 1
13:16
Барнаульская легкоатлетка победила на всероссийском турнире 1
13:04
Грузинский телеканал "Рустави 2" прекратил вещание после брани в адрес Путина 14
12:53
В Барнауле частично перекрыли проспект Ленина 1
12:48
Запрет на алкогольные энергетики предложили отменить в России 10
12:45
Алтайский фонд МСП поддерживает финансовыми гарантиями сельхозкооперативы 0
12:24
Владельца алтайского зоопарка наказали за попытку контрабанды животных 3
12:14
Медики рассказали россиянам о пользе грибов 8
11:54
Список открытых пляжей в Алтайском крае расширился до 55 1
11:38
Продажи автомобилей Aurus составят в 2019 году не более 5-6 штук 5
11:25
Министр труда РФ приедет в Алтайский край решать проблему бедности 35
11:12
Жители Алтая живут беднее, чем в 67-ми других регионах России 5
10:47
Японские ученые рассказали о пользе мороженого 1
10:31
Талантливые абитуриенты выбирают Алтайский медуниверситет 8
10:25
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за июнь 2019 года 0
10:01
Новосибирский банк оштрафовали за звонок без разрешения 6
09:53
Драгоценные минуты: главврач центра "Дар" рассказала о санавиации на Алтае 11
09:22
Барнаульцы пожаловались на крупную стаю бездомных собак 33
09:07
13 июля в Барнауле пройдет татаро-башкирский праздник Сабантуй 1
08:47
Бывшего замначальника алтайской ж/д станции осудили за аферу 0
08:32
В Барнауле перевернулись две бочки с квасом. Видео 14
08:17
До +30°C и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 июля 0
08:02
Создан с чистого листа: в Барнауле пройдет презентация нового кроссовера ARKANA 7
07:47
С 9 июля в Барнауле начнутся массовые отключения горячей воды 11
07:32
G-Energy Drift соберет в Барнауле сильнейших спортсменов Сибири 0
07:18
Пенной вечеринкой отметили праздник Ивана Купалы в Барнауле 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.