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Новости

Быстрыкин предложил ввести конфискацию имущества за коррупцию

, ИА "Амител"
Глава СКР считает, что необходимо ужесточение наказания за взятки
Александр Бастрыкин / Фото: ok.ru

Александр Бастрыкин / Фото: ok.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью газете "Известия" заявил о том, что для улучшения эффекта борьбы с коррупцией следует ввести конфискацию имущества.

"В целях усиления профилактического значения уголовно-правовых мер по возмещению ущерба предлагается вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний в статье 44 Уголовного кодекса РФ как дополнительный вид наказания, с указанием возможности ее применения в санкциях конкретных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ по преступлениям коррупционного характера".

По его словам так как в связи с отнесением конфискации к иным мерам уголовно-правового характера и необязательностью для суда ее применения судьями часто не реализуются такого рода полномочия.

Он также счел необходимым введение института уголовной ответственности юридических лиц. Ведь в подавляющем большинстве случаев нажитые коррупционным путем денежные средства и финансовые инструменты выводятся за рубеж через юридических лиц.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.07.2019 08:18
krash

Полностью за.
Еще бы руку как в китае за воровство отрубать!
Уверяю, показатели бы резко снизились, и мы стали бы значительно лучше жить.

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