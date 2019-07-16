Бывший сотрудник Следственного изолятора № 2 УФСИН по Алтайскому краю, расположенного в Бийске, обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает региональный СК.

"Весной 2018 года к сотруднику СИЗО обратился один из заключенных, отбывающий наказание в виде лишения свободы в указанном учреждении, с просьбой о систематическом предоставлении ему за денежное вознаграждение сотового телефона", — говорится в сообщении ведомства.

В итоге с марта по июль 2018 года сотрудник ФСИН получал от заключенного денежные переводы на банковский счет, а взамен предоставлял мобильный телефон.

Обвиняемый своей вины не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что РПЦ планирует увеличить число священников для служения в СИЗО. Как отмечается, бывают такие случаи, что по несколько месяцев заключенные в СИЗО не могут попасть на службу в храм.