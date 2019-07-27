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Новости

Дымка в Алтайском крае: что делают власти, чтобы это прекратить

, ИА "Амител"
Региональное правительство рассказало об экологической обстановке
Фото: 22.mchs.gov.ru

Фото: 22.mchs.gov.ru

Пресс-служба правительства Алтайского края проинформировала Amic.ru об экологической обстановке в регионе и мерах, предпринимаемых в связи с дымкой и запахом гари.

Жители региона уже больше недели жалуются на отголоски крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. "Нечем дышать", утверждают авторы петиции и участники пикетов в Барнауле и других городах Сибири. Активисты требуют введения режима ЧС и немедленного тушения всех пожаров.

В правительстве Алтайского края заверили, что предпринимаются все возможные меры для стабилизации обстановки. Проведен ряд совещаний по организации мониторинга за обстановкой и работы медучреждений в сложившейся ситуации.

Госструктуры информируют население о правилах поведения в условиях задымления и взаимодействуют между собой, для того чтобы максимально быстро доводить до жителей самую актуальную информацию.

В работе задействованы региональные Гидрометцентр, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС, ГО ЧС, Минздрав, Минприроды, а также коммунальные службы и краевое управление печати и массовых коммуникаций.

Организована связь по вопросам ликвидации пожаров с правительством Красноярского края и Минприроды России. Они заверили, что борьба с пожарами ведется на всех доступных для прохождения техники и людей территориях.

"Ситуация осложняется наличием действующих лесных пожаров в труднодоступных и отдаленных территориях Красноярского края – Эвенкийском и Богучанском районах. Фактически пожар носит там характер стихийного бедствия", – объясняет пресс-служба правительства Алтайского края.

В целом в Алтайском крае ситуация стабильная – превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе до 25 июля не было зафиксировано. 26 июля в отдельных районах Барнаула показатель составил 5,6 мг/куб.м, что выше допустимого значения на 0,6 мг/куб.м. Прогнозируется, что такая обстановка продержится еще несколько дней.

Обращений в учреждения Минздрава и службы МЧС в связи с задымлением не зарегистрировано.

Полпред президента РФ по СФО Сергей Меняйло держит ситуацию на контроле. 29 июля он проведет очередное видеоселекторное совещание с сибирскими губернаторами по вопросу экологической обстановки.

Власти региона заверили, что продолжат информировать население о ситуации с дымкой, в том числе и через СМИ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.07.2019 10:11
Вася

Меня зовут Вася я живу в Барнауле и #яэкономическиневыгоденгосударству#

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27.07.2019 10:14
iOne

Проведён ряд совещаний !

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27.07.2019 10:16
Гость

Ни чего, не делают!

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27.07.2019 10:17
виктор

нужны не совещания а конкретные меры.Все как в советские времена-совещания и совещения.

0  0
27.07.2019 10:17
- гость -

ни-че-го не делают
только бла-бла-бла

0  0
27.07.2019 10:21
- гость -

"Проведен целый ряд совещаний по организации мониторинга за обстановкой и работы медучреждений в сложившейся ситуации."
Ахахаха!!!!

0  0
27.07.2019 10:22
- гость -

Т.е., ничего не делается...

0  0
27.07.2019 10:26
Горожанин

Наш новый губернатор ничего не будет делать, это его старые кореша в Красноярске

0  0
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