Пресс-служба правительства Алтайского края проинформировала Amic.ru об экологической обстановке в регионе и мерах, предпринимаемых в связи с дымкой и запахом гари.

Жители региона уже больше недели жалуются на отголоски крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. "Нечем дышать", утверждают авторы петиции и участники пикетов в Барнауле и других городах Сибири. Активисты требуют введения режима ЧС и немедленного тушения всех пожаров.

В правительстве Алтайского края заверили, что предпринимаются все возможные меры для стабилизации обстановки. Проведен ряд совещаний по организации мониторинга за обстановкой и работы медучреждений в сложившейся ситуации.

Госструктуры информируют население о правилах поведения в условиях задымления и взаимодействуют между собой, для того чтобы максимально быстро доводить до жителей самую актуальную информацию.

В работе задействованы региональные Гидрометцентр, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС, ГО ЧС, Минздрав, Минприроды, а также коммунальные службы и краевое управление печати и массовых коммуникаций.

Организована связь по вопросам ликвидации пожаров с правительством Красноярского края и Минприроды России. Они заверили, что борьба с пожарами ведется на всех доступных для прохождения техники и людей территориях.

"Ситуация осложняется наличием действующих лесных пожаров в труднодоступных и отдаленных территориях Красноярского края – Эвенкийском и Богучанском районах. Фактически пожар носит там характер стихийного бедствия", – объясняет пресс-служба правительства Алтайского края.

В целом в Алтайском крае ситуация стабильная – превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе до 25 июля не было зафиксировано. 26 июля в отдельных районах Барнаула показатель составил 5,6 мг/куб.м, что выше допустимого значения на 0,6 мг/куб.м. Прогнозируется, что такая обстановка продержится еще несколько дней.

Обращений в учреждения Минздрава и службы МЧС в связи с задымлением не зарегистрировано.

Полпред президента РФ по СФО Сергей Меняйло держит ситуацию на контроле. 29 июля он проведет очередное видеоселекторное совещание с сибирскими губернаторами по вопросу экологической обстановки.

Власти региона заверили, что продолжат информировать население о ситуации с дымкой, в том числе и через СМИ.