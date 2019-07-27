Пресс-служба правительства Алтайского края проинформировала Amic.ru об экологической обстановке в регионе и мерах, предпринимаемых в связи с дымкой и запахом гари.
Жители региона уже больше недели жалуются на отголоски крупных лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. "Нечем дышать", утверждают авторы петиции и участники пикетов в Барнауле и других городах Сибири. Активисты требуют введения режима ЧС и немедленного тушения всех пожаров.
В правительстве Алтайского края заверили, что предпринимаются все возможные меры для стабилизации обстановки. Проведен ряд совещаний по организации мониторинга за обстановкой и работы медучреждений в сложившейся ситуации.
Госструктуры информируют население о правилах поведения в условиях задымления и взаимодействуют между собой, для того чтобы максимально быстро доводить до жителей самую актуальную информацию.
В работе задействованы региональные Гидрометцентр, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, МЧС, ГО ЧС, Минздрав, Минприроды, а также коммунальные службы и краевое управление печати и массовых коммуникаций.
Организована связь по вопросам ликвидации пожаров с правительством Красноярского края и Минприроды России. Они заверили, что борьба с пожарами ведется на всех доступных для прохождения техники и людей территориях.
"Ситуация осложняется наличием действующих лесных пожаров в труднодоступных и отдаленных территориях Красноярского края – Эвенкийском и Богучанском районах. Фактически пожар носит там характер стихийного бедствия", – объясняет пресс-служба правительства Алтайского края.
В целом в Алтайском крае ситуация стабильная – превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе до 25 июля не было зафиксировано. 26 июля в отдельных районах Барнаула показатель составил 5,6 мг/куб.м, что выше допустимого значения на 0,6 мг/куб.м. Прогнозируется, что такая обстановка продержится еще несколько дней.
Обращений в учреждения Минздрава и службы МЧС в связи с задымлением не зарегистрировано.
Полпред президента РФ по СФО Сергей Меняйло держит ситуацию на контроле. 29 июля он проведет очередное видеоселекторное совещание с сибирскими губернаторами по вопросу экологической обстановки.
Власти региона заверили, что продолжат информировать население о ситуации с дымкой, в том числе и через СМИ.
Комментарии
Меня зовут Вася я живу в Барнауле и #яэкономическиневыгоденгосударству#
Проведён ряд совещаний !
Ни чего, не делают!
нужны не совещания а конкретные меры.Все как в советские времена-совещания и совещения.
ни-че-го не делают
только бла-бла-бла
"Проведен целый ряд совещаний по организации мониторинга за обстановкой и работы медучреждений в сложившейся ситуации."
Ахахаха!!!!
Т.е., ничего не делается...
Наш новый губернатор ничего не будет делать, это его старые кореша в Красноярске