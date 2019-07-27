26 июля в Новосибирске прошло несколько одиночных пикетов. Их устроили местные жители, которые считают, что из-за масштабных красноярских лесных пожаров в стране должны ввести режим ЧС.

Участница акции Екатерина Шеслер рассказала НГС, что выйти на улицу с плакатом она решила после того, как по радио сказали про окутанный "туманом", а не дымом город.

"Я ужасно разозлилась, потому что говорить о том, что это туман – вводить людей в заблуждение", – рассказывает девушка.

После обсуждения этого объявления в интернете, несколько молодых людей решили взять плакаты и проинформировать горожан, что на самом деле происходит и почему над столицей Сибири висит дымка.

"Цель – добиться того, чтобы был введен режим чрезвычайной ситуации на территории всей Сибири, поскольку очевидно, что последствия уже достаточно губительные не только для тех территорий, где конкретно горит лес, но и тех, где есть смог: это и Кемеровская область, и Барнаул, и Урал", – поделилась Шеслер.

Аналогичные пикеты прошли и в Барнауле. Их провело региональное отделение партии ЛДПР.

Новосибирский тележурналист записал видеообращение, где в резкой форме потребовал от Москвы начать тушить лесные пожары в Красноярском крае.

Ранее полпред президента Сергей Меняйло объяснил, почему в Сибири сейчас не может быть введен режим ЧС.

Власти Алтайского края отчитались об экологической обстановке в регионе. Они рассказали, что в отдельных районах Барнаула 26 июля зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации в воздухе продуктов горения.