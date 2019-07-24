Тушение лесных пожаров в Сибири назвали слишком затратным делом

Тушение гигантских лесных пожаров в Сибири с самолетов может разорить федеральные власти, заявил советник главы Рослесхоза Александр Агафонов, сообщает "Интерфакс".

"Смотрите сами: ближайшая точка базирования [самолета-танкера] в 500 км от пожара в тайге. Он летит туда-обратно, сбрасывает небольшой объем воды. Мы разоримся использовать авиацию для таких целей", — заявил Агафонов в Иркутске.

Поэтому, как отмечается, Рослесхоз не планирует использовать авиацию для борьбы с огнем. В итоге с огнем борются специалисты лесохраны.

"Ил-76 МЧС берет 20 тонн воды и сбрасывает на участок 1 км. Сколько же тогда нужно воды и топлива, чтобы потушить пожар в тайге?" — пояснил Агафонов.

За Уралом полыхает около 1,3 млн гектаров леса, смог накрыл несколько регионов. Площадь лесных пожаров в Иркутской области к утру 24 июля достиг 448 тыс. га. Всего в области и Красноярском крае огнем охвачено около 1,3 млн га леса. 22 июля сообщалось, что площадь пожаров в двух регионах была около миллиона гектаров.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров накрыл города Сибири. Власти и МЧС уверяют, что дымка с запахом гари безопасна. В Алтайском крае и других регионах был введен режим "черного неба", предусматривающий сокращение выбросов промышленных предприятий. По последним прогнозам, смог продержится, как минимум, до 26 июля.