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Новости

"Рассудок утратили?": тележурналист потребовал тушения красноярских пожаров

, ИА "Амител"
Николай Сальников опубликовал видеообращение к властям
Николай Сальников / Фото: скриншот из видео

Николай Сальников / Фото: скриншот из видео

Новосибирский журналист Николай Сальников потребовал от федеральных властей немедленно начать тушить лесные пожары, охватившие Сибирь.

Это требование он выразил в видеообращении, которое опубликовал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Сальников напомнил, что одной из причин мощнейшего паводка в Иркутской области эксперты назвали уничтожение лесов. По словам губернатора региона Сергея Левченко, для ликвидации последствий паводка, по предварительным оценкам, понадобится 31 млрд 202 млн рублей.

"Сегодня нам говорят, что тушить красноярскую тайгу экономически невыгодно. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину экономически выгодно? Или, может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла почти за 3 млрд рублей, это выгодно? Да вы там что, в своей Москве совсем здравый рассудок утратили?" – задал вопросы федеральным чиновникам Сальников.

Он напомнил, что суммарная площадь лесных пожаров в Сибири уже приближается к 1,5 млн гектаров. По его словам, тот же Красноярский край, где огнем охвачена наибольшая территория, за год восстанавливает максимум 90 тысяч га. Из этого сибиряк сделал вывод, что на восстановление сгоревших за две недели лесов уйдет даже по оптимистичному прогнозу не меньше 10 лет.

"Мы, сибиряки, требуем начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействовав все силы МЧС и министерства обороны", – подчеркнул Сальников.

Примечательно, что свое видеообращение он записал на фоне окутанного дымкой Новосибирска.

На протяжении нескольких дней в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба".

Сто тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС, однако полпред президента Сергей Меняйло заявил, что никаких причин для введения чрезвычайной ситуации в СФО нет. По его словам, такое решение можно принять только при превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но во всех регионах Сибири они не выше установленных нормативов.

Читайте также в сюжете: Дымка над Алтаем
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.07.2019 15:35
Гость

Такое впечатление, что Москве пофиг всё, что происходит за МКАДом.

0  0
26.07.2019 15:41
- гость -

вот был человек, и нету

0  0
26.07.2019 15:42
петух с докучаево

кстати а солнцеликий же любит с министрами порыбачить там в хакасии в тайге.....дымок в этом году на клев форели не повлиял? или что в прошлом году было снимали в норвегии?

0  0
26.07.2019 15:46
- гость -

в тайге бы он с голым торсом не походил. Гнус сожрет

0  0
26.07.2019 15:48
- гость -

Ох, Николай, спасибо Вам!

0  0
26.07.2019 15:48
- гость -

Молодец, Николай! Полностью поддерживаю!

0  0
26.07.2019 15:51
Медведь

Красавчик!

0  0
26.07.2019 15:52
- гость -

Побольше бы таких журналистов! Может бы хоть кто-то из центра поднял ж... и начал немного думать головой о нашем общем будущем, а не только о том, как и чем набить свои карманы!

0  0
26.07.2019 15:56
Гонец из Пензы

"в тайге бы он с голым торсом не походил. Гнус сожрет"
=====
его ФСО охраняет от комаров с песней:
"...Величество должны мы уберечь
от всяческих Ему не нужных встреч...
...если муха, муху беееей! взять её на мушку!"

0  0
26.07.2019 16:10
Хелен

Может быть создать петицию по поводу тушения этих пожаров? или красноярских депутатов как-нить вразумить по этому поводу? может они хоть начнут влиять на ситуацию? Николай молодец!!!! Как его поддержать всенародно?

0  0
26.07.2019 16:12
- гость -

В Президенты Николая !!! мудро и по делу хлестнул власти по роже.

0  0
26.07.2019 16:21
- гость -

Всё правильно! Совсем уже в своей московии очумели

0  0
26.07.2019 16:24
- гость -

26.07.2019 16:10 Хелен

Так петиция уже создана. Я уже подписала дня два назад.

0  0
26.07.2019 16:26
- гость -

Николай, вы молодец!!!

0  0
26.07.2019 16:29
- гость -

Господи! Какие идиоты. Требовать от устроителей геноцида прекратить геноцид. Наверное самое тупое население в мире это в России.

0  0
26.07.2019 16:34
- гость -

Вы к Путину лучше обратитесь, точно толк будет, а то ведь он не знает про пожары, пока вы ему не напишите. Он и не знал, что в стране олигархи есть, пока журналисты на встрече ему не сказали.

0  0
26.07.2019 17:02
- гость -

Хоть один сказал с высокой трибуны, а терпилы все стерпят...

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26.07.2019 17:05
местный

Красавец! Молодец!

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