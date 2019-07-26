Новосибирский журналист Николай Сальников потребовал от федеральных властей немедленно начать тушить лесные пожары, охватившие Сибирь.

Это требование он выразил в видеообращении, которое опубликовал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

Сальников напомнил, что одной из причин мощнейшего паводка в Иркутской области эксперты назвали уничтожение лесов. По словам губернатора региона Сергея Левченко, для ликвидации последствий паводка, по предварительным оценкам, понадобится 31 млрд 202 млн рублей.

"Сегодня нам говорят, что тушить красноярскую тайгу экономически невыгодно. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину экономически выгодно? Или, может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла почти за 3 млрд рублей, это выгодно? Да вы там что, в своей Москве совсем здравый рассудок утратили?" – задал вопросы федеральным чиновникам Сальников.

Он напомнил, что суммарная площадь лесных пожаров в Сибири уже приближается к 1,5 млн гектаров. По его словам, тот же Красноярский край, где огнем охвачена наибольшая территория, за год восстанавливает максимум 90 тысяч га. Из этого сибиряк сделал вывод, что на восстановление сгоревших за две недели лесов уйдет даже по оптимистичному прогнозу не меньше 10 лет.

"Мы, сибиряки, требуем начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействовав все силы МЧС и министерства обороны", – подчеркнул Сальников.

Примечательно, что свое видеообращение он записал на фоне окутанного дымкой Новосибирска.

На протяжении нескольких дней в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях из-за загрязнения воздуха объявляли режим "черного неба".

Сто тысяч россиян подписали петицию с требованием ввести режим ЧС, однако полпред президента Сергей Меняйло заявил, что никаких причин для введения чрезвычайной ситуации в СФО нет. По его словам, такое решение можно принять только при превышении предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, но во всех регионах Сибири они не выше установленных нормативов.