Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила о провале пенсионной реформы. По ее словам, создать эффективную пенсионную систему в России до сих пор не удалось.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на круглом столе, посвященном пенсиям, она признала, что за шесть лет реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы российские пенсионеры лучше жить не стали.

В подтверждение своих слов она привела статистику. Чтобы достичь целевых показателей, необходимо с 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров поднимать вдвое выше инфляции, утверждает Орлова.

По ее словам, не оправдала себя и балльная система, которая не стимулирует граждан работать дольше.

"Чем ниже заработная плата, тем меньше у работника пенсионных баллов, – пояснила аудитор. – При этом граждане с высокими зарплатами также ничего не выигрывают, так как выплачиваемые ими страховые взносы ограничены предельной величиной облагаемой базы".

Отмена индексации пенсий неработающим пенсионерам также не дала ожидаемого эффекта, считает Орлова. Она утверждает, что мера не позволяет сбалансировать бюджет ПФР, так как количество работающих пенсионеров неуклонно падает.

"Трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в ПФР в 2020 году составит почти 2 трлн рублей", – констатировала представитель Счетной палаты.

Еще одной проблемой аудитор назвала мораторий на накопительную пенсию. Из-за ее заморозки граждане не могут увеличить размер пенсии путем увеличения накопительной составляющей. Инвестирование же, как инструмент, эффективно, но несет в себе некоторые риски.

По словам Орловой, в общей сложности при реализации прав на досрочную смену страховщика россияне потеряли инвестдоход на сумму 108,4 млрд рублей, а потеря у отдельных граждан при этом может достигать 500 тысяч рублей.