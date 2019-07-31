Отдых недалеко от города традиционно очень популярен у жителей столицы Алтайского края, и, конечно, даже вне города они хотят оставаться на связи и пользоваться всеми привычными интернет-сервисами: мессенджерами, приложениями с музыкой и видео, картами, совершать покупки онлайн и многое другое. По статистике в летний период дачные поселки близ Барнаула "показывают" почти трехкратный рост интернет-трафика: чтобы обеспечить их жителям максимальный комфорт, компания МТС расширила зону покрытия скоростным мобильным интернетом за счет территорий поселков, дачных и садовых обществ в окрестностях Барнаула.

Проанализировав наиболее загруженные районы вокруг краевого центра, МТС еще с начала 2019 года приступила к реализации масштабного проекта по интернетизации локальных коттеджных поселков и садоводческих товариществ в пригородах Барнаула, в итоге было покрыто более 15 сел и поселков Барнаульского городского округа.

С начала текущего года практически на треть увеличилось количество базовых станций 4G от МТС в пригороде и улучшилась скорость мобильного интернета в Барнауле, в районе Гоньбы и Кордона, селах Новомихайловка, Новые Зори и Бельмесево. Кроме того, быстрый доступ в сеть со смартфона получили жители поселков Лесной и Южный, а также частного сектора в Сибирской Долине.

Возможности мобильного интернета позволяют делиться впечатлениями с дачного отдыха онлайн, смотреть сериалы, выкладывать истории в социальные сети, обмениваться фотографиями и видеороликами без опасений, что мощности не хватит. Максимальная скорость интернета – 100 Мбит/с, что сопоставимо и даже превосходит скорость домашнего интернета.

"Ежегодно мы фиксируем более чем двукратный рост сезонной активности абонентов-барнаульцев в местах дачного отдыха. При этом голосовые услуги уступают место растущему спросу на мобильный интернет: пользователи привыкли находиться онлайн во время загородного отдыха и поездок. Чтобы обеспечить для них максимальный комфорт, мы регулярно расширяем покрытие сети, планомерно увеличивая количество базовых станций и доступную скорость передачи данных", – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

К слову, связь "четвертого поколения", а также популярные онлайн-сервисы (госуслуги, интернет-шопинг, мобильный банк и др.) стали доступны и жителям алтайских сел: высокоскоростной мобильный интернет 4G от МТС "накрыл" 112 населенных пунктов края с общей численностью жителей более 380 000 человек.