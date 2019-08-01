Молодых полицейских торжественно выпустили в Барнаульском юридическом институте

30 июля в БЮИ состоялось торжественное мероприятие / Фото: БЮИ МВД России, администрация Центрального района

Выпускникам Барнаульского юридического института МВД России торжественно вручили дипломы, собрав на строевом плацу образовательного учреждения, сообщается на официальном сайте города.

На мероприятии присутствовали не только выпускники и офицерский состав, но и почетные гости. С поздравительным словом выступил временно исполняющий обязанности начальника юридического института Дмитрий Ким.

Дипломы о высшем образовании получили 200 молодых офицеров – выпускники факультета подготовки сотрудников полиции и следователей. 27 человек окончили вуз с отличием, восемь из них – золотые медалисты.

В числе выпускников 12 иностранных специалистов – сотрудники МВД Республик Таджикистан и Кыргызстан.

Под аплодисменты всех присутствующих бывшие курсанты станцевали традиционный вальс, прошел взвод почетного караула и выступил духовой оркестр. Завершилась церемония прощанием со знаменем БЮИ МВД России и торжественным маршем.

В прошлом году курсанты БЮИ помогали устранять последствия пожара в конторе купца Морозова.