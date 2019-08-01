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Молодых полицейских торжественно выпустили в Барнаульском юридическом институте

, ИА "Амител"
В числе выпускников 12 иностранных специалистов – сотрудники МВД Республик Таджикистан и Кыргызстан

30 июля в БЮИ состоялось торжественное мероприятие / Фото: БЮИ МВД России, администрация Центрального района

Выпускникам Барнаульского юридического института МВД России торжественно вручили дипломы, собрав на строевом плацу образовательного учреждения, сообщается на официальном сайте города.

На мероприятии присутствовали не только выпускники и офицерский состав, но и почетные гости. С поздравительным словом выступил временно исполняющий обязанности начальника юридического института Дмитрий Ким.

Дипломы о высшем образовании получили 200 молодых офицеров – выпускники факультета подготовки сотрудников полиции и следователей. 27 человек окончили вуз с отличием, восемь из них – золотые медалисты.

В числе выпускников 12 иностранных специалистов – сотрудники МВД Республик Таджикистан и Кыргызстан. 

Под аплодисменты всех присутствующих бывшие курсанты станцевали традиционный вальс, прошел взвод почетного караула и выступил духовой оркестр. Завершилась церемония прощанием со знаменем БЮИ МВД России и торжественным маршем.

В прошлом году курсанты БЮИ помогали устранять последствия пожара в конторе купца Морозова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.08.2019 11:32
- гость -

Амик, ну и к чему тут последний абзац?

0  1
1.08.2019 11:38
- гость -

на 5й фотке девочка хорошенькая

0  1
1.08.2019 11:52
максим

удачи Вам ребята.

0  1
1.08.2019 12:26
Вася

В МВД нет офицерских званий.. Есть специальный звания начальствующего состава. Офицеры в армии.

0  1
1.08.2019 12:26
гость

И КУДА ИХ ШТАМПУЮТ????

0  1
1.08.2019 12:29
- гость -

И Ленинский не перекрывали? Или только на присягу?

0  1
1.08.2019 12:58
гость

"В прошлом году курсанты БЮИ помогали устранять последствия пожара в конторе купца Морозова."
О, таки опытные пожарные! Перебросить их на тушение лесов!

0  1
1.08.2019 13:00
- гость -

Свежих "башкирских дознавательниц" поставили

0  1
1.08.2019 13:11
- гость -

И поп по центру...

0  1
1.08.2019 13:22
Дмитрий

через полгода 20 человек останутся в полиции работать

0  1
1.08.2019 13:22
- гость -

Лишь бы не ссобачились, а то в конечном счете придут куда нибудь к судебным приставам. Береги честь с молоду

0  1
1.08.2019 13:27
- гость -

Фото на память. Чтобы знали в лицо

0  1
1.08.2019 13:27
гость

Вот они идут на достойную зарплату

0  1
1.08.2019 13:28
гость

Там и стипендия говорят 20 тысяч

0  1
1.08.2019 13:35
Дмитрий

очень бы хотелось узнать, во что обошлась государству подготовка одного полицейского в расчете на количество выпускников, которые проработают 5 лет(учитывая стипендии,огромный комплекс зданий в центре города,обмундирование,проживание,преподавателей,материальную базу и тд)

0  1
1.08.2019 13:38
Митенька ржевский

На кой нам столько мусоров? При кровавом совке их в сотню раз меньше было, но и порядка было больше. Лучше бы фрезеровщиков, слесарей и токарей так и столько выпускали каждый год...

0  1
1.08.2019 14:20
месный

1.08.2019 13:38
Митенька ржевский

Как зачем вот этих самых фрезеровщиков, слесарей и токарей которые выйдут на митинг по поводу надувалова на выборах или воровства или чего ещё разгонять , мочить и дела фабриковать.

0  1
1.08.2019 14:36
гость

1.08.2019 14:20
месный

Да, против надувалова на выборах в Мосгордуму протестуют в основном фрезеровщики, слесари и токари, но вышли они не на митинг, а на массовые беспорядки и нарушили статью 17 Конституции РФ. Такие фрезеровщики нарушители. Но я за то, чтобы фрезеровщик получал не намного меньше этих веселых девочек на фотках

0  1
1.08.2019 14:39
гость

Да такие веселые девочки и не будут никогда массовые беспорядки пресекать

0  1
1.08.2019 14:53
Митенька ржевский

1.08.2019 14:36
гость
***
А вот я хотел бы, чтобы фрезеровщики, токаря и слесаря получали наааамного больше этих вот девочек-припевочек, как люди, производящие материальные блага, а не как экономнические паразиты, все эти: юристы, охранники, экономисты, и прочая чиновно-управленческая шелупонь...

0  1
1.08.2019 15:01
гость

1.08.2019 14:53
Митенька ржевский

Да, без вопросов, про девочек практически не спорю. Но есть нюанс, есть бандиты и эти мальчики будут их ловить, а девочки дела вести. И бандиты и мальчикам и девочкам будут рассказывать, что они знают, где они живут и мальчики будут не сильно стараться ловить, а девочки будут дела закрывать и говорить бандитам, идите мочи лохов, нахрен мне эти проблемы за эту зарплату. Ну, уволят, пойду в адвокаты, вас защищать. Просто это уже было 20 лет назад

0  1
1.08.2019 15:28
Митенька ржевский

1.08.2019 15:01
гость
***
Уважаемый, вы что такое выдумываете? Кто их, жуликов, ловит? Всё больше языком... зад начальству. Имел я дело не так давно с участковыми. Да это тупо клерки и по совместительству интервьюеры, чья основная задача "опросить соседей" и пригласить на административную комиссию... Да, ещё раздать памятки по противодействию бла-бла-бла...

0  1
1.08.2019 15:46
- гость -

"Массовые беспорядки — преступление против общественной безопасности, заключающееся в организации и участии в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооружённого сопротивления представителю власти."
Разве что-то подобное было в субботу в столице? Кто смотрел прямую трансляцию он-лайн, прекрасно видели, что насилие применяли только ОМОН, Росгвардия и полиция. Согласно статистике пострадали двое полицейских (и то от собственного перцового баллончика и ещё до начала акции) и 77 участников,пришедших к мэрии требовать честных выборов. Им разбивали головы дубинками (сам видел женщину), хватали жестоко, заламывали руки (хотя сопротивления не наблюдалось никакого), кому-то сломали ногу и доставляли прочие "удовольствия". теперь у нас выборами руководят, видно, "силовые структуры". Что ж, "сила есть - ума не надо".

0  1
1.08.2019 15:57
гость

Статья 17 Конституции РФ п. 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина НЕ ДОЛЖНО НАРУШАТЬ ПРАВА И СВОБОДЫ ДРУГИХ ЛИЦ

Далеко не всем нравилось, что по улицам бродили толпы людей, не все разделяют взгляды этой толпы, там свадьба не смогла проехать, там ремонтники рабочий день потеряли, не могли ремонтные работы вести, нахрен им эти проблемы. Согласуйте, как положено и ходите орите, где не создаете проблем. А если туда подойдут сторонники других кандидатов и две толпы схлеснутся? Хочешь уважения к своим правам, уважай права других

0  1
1.08.2019 15:58
гость

1.08.2019 15:28
Митенька ржевский

Уважаемый, уверяю вас, у нас полно в тюрьме жуликов и они не сами туда пришли

0  1
1.08.2019 16:01
месный

1.08.2019 14:36
гость

В соответствии с 31й статьёй конституции!!!

0  1
1.08.2019 16:04
месный

1.08.2019 15:57
гость

Согласуйте говоришь, ну если бы там было всё чесно, а то едрасне согласуют сразу где она захочет свои шабаши проводить, а остальным тока гдето там где вас никто не увидит и куда вы хрен доберётесь есле вообще позволят.

0  2
1.08.2019 16:04
гость

1.08.2019 16:01
месный

В соответствии с 17й статьёй Конституции!!! Конституцию надо выполнять всю!!!

0  1
1.08.2019 16:07
гость

1.08.2019 16:04
месный

Едрасне согласуют не там, говоришь, там судить надо такую едрасню, люди то, кому вы мешаете, при чем? Разбирайтесь либерастня с едастней, нас не впутывайте

0  1
1.08.2019 16:09
гость

Если все кто судебным решением не доволен будет, соберет толпу и пойдет улицы перекрывать, нахрен такая власть нужна, люди по понятиям разбираться будут, опыт есть

0  1
1.08.2019 16:25
гость

Массовые беспорядки - нарушение общественного порядка значительным числом людей, массовое одновременное пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка либо создавшее помехи движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры

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