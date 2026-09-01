Состояние богатейших россиян уменьшилось на 20 млрд долларов с начала года

При составлении рейтинга состояние миллиардеров оценивается с учетом стоимости принадлежащих им долей в компаниях

01 сентября 2026, 16:05, ИА Амител

Бизнесмен. Предприниматель. Мужчина / Фото сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи" / amic.ru

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2026 года уменьшилось на 19,771 млрд долларов. К 1 сентября их капитал оценивается в 263,28 млрд долларов, следует из подсчетов РИА Новости, основанных на данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сейчас в рейтинг входят 18 граждан России. Всего же индекс BBI охватывает 500 самых состоятельных людей мира.

При формировании рейтинга капитал миллиардеров рассчитывается исходя из рыночной стоимости их корпоративных активов. В отдельных случаях расчеты проводятся на основе соотношения капитализации бизнеса к EBITDA либо стоимости акции к прибыли на одну ценную бумагу.