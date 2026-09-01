Состояние богатейших россиян уменьшилось на 20 млрд долларов с начала года
При составлении рейтинга состояние миллиардеров оценивается с учетом стоимости принадлежащих им долей в компаниях
01 сентября 2026, 16:05, ИА Амител
Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2026 года уменьшилось на 19,771 млрд долларов. К 1 сентября их капитал оценивается в 263,28 млрд долларов, следует из подсчетов РИА Новости, основанных на данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Сейчас в рейтинг входят 18 граждан России. Всего же индекс BBI охватывает 500 самых состоятельных людей мира.
При формировании рейтинга капитал миллиардеров рассчитывается исходя из рыночной стоимости их корпоративных активов. В отдельных случаях расчеты проводятся на основе соотношения капитализации бизнеса к EBITDA либо стоимости акции к прибыли на одну ценную бумагу.
16:09:57 01-09-2026
Богатые тоже плачут!
17:04:23 01-09-2026
медведь-шатун (16:09:57 01-09-2026) Богатые тоже плачут!...
Второй сезон
10:19:14 02-09-2026
медведь-шатун (16:09:57 01-09-2026) Богатые тоже плачут!... Особенно миллиардеры.
16:48:50 01-09-2026
Это как мне рубль обронить случайно.
18:17:53 01-09-2026
Это еще инфляцию не считали….
18:39:24 01-09-2026
Как жить?
09:29:03 02-09-2026
Господи! Как же мне их жалко! Бедняги!