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Состояние богатейших россиян уменьшилось на 20 млрд долларов с начала года

При составлении рейтинга состояние миллиардеров оценивается с учетом стоимости принадлежащих им долей в компаниях

01 сентября 2026, 16:05, ИА Амител

Бизнесмен. Предприниматель. Мужчина / Фото сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи" / amic.ru
Бизнесмен. Предприниматель. Мужчина / Фото сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи" / amic.ru

Совокупное состояние богатейших российских предпринимателей с начала 2026 года уменьшилось на 19,771 млрд долларов. К 1 сентября их капитал оценивается в 263,28 млрд долларов, следует из подсчетов РИА Новости, основанных на данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сейчас в рейтинг входят 18 граждан России. Всего же индекс BBI охватывает 500 самых состоятельных людей мира.

При формировании рейтинга капитал миллиардеров рассчитывается исходя из рыночной стоимости их корпоративных активов. В отдельных случаях расчеты проводятся на основе соотношения капитализации бизнеса к EBITDA либо стоимости акции к прибыли на одну ценную бумагу.

Экономика Россия
       

Комментарии 7

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медведь-шатун

16:09:57 01-09-2026

Богатые тоже плачут!

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Гость

17:04:23 01-09-2026

медведь-шатун (16:09:57 01-09-2026) Богатые тоже плачут!...
Второй сезон

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Гость

10:19:14 02-09-2026

медведь-шатун (16:09:57 01-09-2026) Богатые тоже плачут!... Особенно миллиардеры.

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Гость

16:48:50 01-09-2026

Это как мне рубль обронить случайно.

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Гость

18:17:53 01-09-2026

Это еще инфляцию не считали….

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Гость

18:39:24 01-09-2026

Как жить?

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Горожанин.

09:29:03 02-09-2026

Господи! Как же мне их жалко! Бедняги!

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