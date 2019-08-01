ДТП на железнодорожном переезде произошло в четверг, 1 августа, в Бурлинском районе Алтайского края, сообщает региональное МВД.

"Около 14 часов в районе села Бурсоль на автодороге Бурла – Славгород водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, при пересечении железнодорожных путей по регулируемому переезду выехал на запрещающий сигнал светофора", – рассказали в ведомстве.

Произошло столкновение автомобиля с грузовым железнодорожным составом.

В результате ДТП травму получила 80-летняя пассажирка, водитель не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Прошлым летом поезд разорвал легковушку, пытавшуюся проскочить на красный свет. В результате инцидента также никто не погиб.