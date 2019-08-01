Временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Индустриального, Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула в связи с реконструкцией тепловых сетей, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

На указанной территории проживает более 38 тысяч человек. Под ограничение ресурса длительностью от одних до трех суток попадают:

с 9:00 5 августа до 9:00 6 августа – 19 домов, детский сад и школа в микрорайоне Дружный;

с 9:00 5 августа до 9:00 6 августа – два дома по адресу Павловский тракт, 60 и 60а;

с 9:00 5 августа до 9:00 6 августа – 78 многоквартирных домов, два детских сада, школа и административное здание микрорайона Жилплощадка;

с 9:00 5 августа до 9:00 8 августа – 96 многоквартирных домов, пять детских садов, поликлиника, больница, две школы и четыре административных здания в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующих временного ограничения ресурса. Так, до 9:00 19 августа без воды останутся пять многоквартирных домов и 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного. Также на данном участке продолжается ограничение движение транспорта по улице Волгоградской от Трамвайного проезда до улицы 2-й Северо-Западной, по Трамвайному проезду от улицы Волгоградской до дома № 26.

Все объекты, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечены на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Если над домом не стоит никакого знака, значит ресурс исправно подается. Если же горячей воды по какой-то причине нет – нужно обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.