Фото предоставлено интернет-магазином Vsemayki.ru
Сибирский интернет-магазин сообщил Amic.ru о начале продажи благотворительной коллекции одежды с принтами #сибирьгорит.
"Мы не можем спокойно смотреть, как горит тайга. Поэтому поддерживаем инициативу сибирских компаний, так как и мы сами из Сибири, – рассказала пресс-секретарь компании Юлия Бармаева. – В 2007 году Vsemayki.ru появились в Новосибирске, здесь по-прежнему живет один из наших офисов и большой принт-центр. Мы тоже провели неделю в дыму и без солнца".
По ее словам, 20% от выручки пойдет в фонд "ЭКА" на посадку новых деревьев в пострадавших от пожаров сибирских лесах.
"В среднем с продажи одной футболки получится посадить одно дерево, с толстовки – три дерева, – уточнила Бармаева. – Сгорело больше 11 миллионов гектаров леса, восстановить потерянное мы сможем только общими усилиями".
Это не первая акция в поддержку сибирского леса. Так, ранее S7 Airlines объявила о возвращении старого названия "Авиакомпания "Сибирь" для поддержки работ по высаживанию деревьев в сгоревших лесах.
Комментарии
20% выручки от продажи каждой вещи пойдет в фонд "ЭКА"
а 80% типа накладные расходы )))
Одни жулики лес воровали и говорили, что тушить не нужно, другие, за счет населения хотят восстановить сгоревшее...
хренасе цены... со скидосом почти штуку стоят
Кто-то просто навариться решил на пожарах похоже.
7.08.2019 11:50
- гость -
а вы, наверное , думаете, что футболки на деревьях растут?
в каком месте они 11 млн га нашли
Сибирь горит, а Вова говорит.
7.08.2019 12:16
1212
в каком месте они 11 млн га нашли
больше сгорело = больше футболок надо втюхать = больше бабок заработать - ничего личного
На народной беде решили бабла срубить(Засуньте себе эти футболки сами знаете куда...
11:50, вы, похоже, не знаете, что такое выручка.
Пиариться на пожарах как-то не комильфо на мой взгляд.