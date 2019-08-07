Фото предоставлено интернет-магазином Vsemayki.ru

Сибирский интернет-магазин сообщил Amic.ru о начале продажи благотворительной коллекции одежды с принтами #сибирьгорит.

"Мы не можем спокойно смотреть, как горит тайга. Поэтому поддерживаем инициативу сибирских компаний, так как и мы сами из Сибири, – рассказала пресс-секретарь компании Юлия Бармаева. – В 2007 году Vsemayki.ru появились в Новосибирске, здесь по-прежнему живет один из наших офисов и большой принт-центр. Мы тоже провели неделю в дыму и без солнца".

По ее словам, 20% от выручки пойдет в фонд "ЭКА" на посадку новых деревьев в пострадавших от пожаров сибирских лесах.

"В среднем с продажи одной футболки получится посадить одно дерево, с толстовки – три дерева, – уточнила Бармаева. – Сгорело больше 11 миллионов гектаров леса, восстановить потерянное мы сможем только общими усилиями".

Это не первая акция в поддержку сибирского леса. Так, ранее S7 Airlines объявила о возвращении старого названия "Авиакомпания "Сибирь" для поддержки работ по высаживанию деревьев в сгоревших лесах.