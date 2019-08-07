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Стартовала продажа благотворительных футболок с принтом #сибирьгорит

, ИА "Амител"
20% от выручки направят в фонд "ЭКА" на посадку новых деревьев

Фото предоставлено интернет-магазином Vsemayki.ru

Сибирский интернет-магазин сообщил Amic.ru о начале продажи благотворительной коллекции одежды с принтами #сибирьгорит.

"Мы не можем спокойно смотреть, как горит тайга. Поэтому поддерживаем инициативу сибирских компаний, так как и мы сами из Сибири, – рассказала пресс-секретарь компании Юлия Бармаева. – В 2007 году Vsemayki.ru появились в Новосибирске, здесь по-прежнему живет один из наших офисов и большой принт-центр. Мы тоже провели неделю в дыму и без солнца".

По ее словам, 20% от выручки пойдет в фонд "ЭКА" на посадку новых деревьев в пострадавших от пожаров сибирских лесах.

"В среднем с продажи одной футболки получится посадить одно дерево, с толстовки – три дерева, – уточнила Бармаева. – Сгорело больше 11 миллионов гектаров леса, восстановить потерянное мы сможем только общими усилиями".

Это не первая акция в поддержку сибирского леса. Так, ранее S7 Airlines объявила о возвращении старого названия "Авиакомпания "Сибирь" для поддержки работ по высаживанию деревьев в сгоревших лесах.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.08.2019 11:50
- гость -

20% выручки от продажи каждой вещи пойдет в фонд "ЭКА"

а 80% типа накладные расходы )))

0  0
7.08.2019 11:51
- гость -

Одни жулики лес воровали и говорили, что тушить не нужно, другие, за счет населения хотят восстановить сгоревшее...

0  0
7.08.2019 11:58
- гость -

хренасе цены... со скидосом почти штуку стоят

0  0
7.08.2019 12:01
- гость -

Кто-то просто навариться решил на пожарах похоже.

0  0
7.08.2019 12:08
- гость -

7.08.2019 11:50
- гость -
а вы, наверное , думаете, что футболки на деревьях растут?

0  0
7.08.2019 12:16
1212

в каком месте они 11 млн га нашли

0  0
7.08.2019 12:43
гость

Сибирь горит, а Вова говорит.

0  0
7.08.2019 12:55
- гость -

7.08.2019 12:16
1212
в каком месте они 11 млн га нашли

больше сгорело = больше футболок надо втюхать = больше бабок заработать - ничего личного

0  0
7.08.2019 13:02
- гость -

На народной беде решили бабла срубить(Засуньте себе эти футболки сами знаете куда...

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7.08.2019 13:32
- гость -

11:50, вы, похоже, не знаете, что такое выручка.
Пиариться на пожарах как-то не комильфо на мой взгляд.

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