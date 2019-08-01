S7 Airlines для поддержки лесов временно возвращает старое название "Авиакомпания "Сибирь"

S7 Airlines временно возвращает свое историческое название "Авиакомпания "Сибирь" / Фото: пресс-служба группы компаний S7

Авиакомпания России S7 Airlines временно возвращает свое историческое название "Авиакомпания "Сибирь" и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири, сообщает пресс-служба группы компаний S7.

С 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

"Сибирь – наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы региона. Бренд – один из основных и сильнейших активов компании, и мы готовы временно изменить его, чтобы выразить свое участие, привлечь внимание к вопросу и объединиться с нашими пассажирами и партнерами для создания новых лесных массивов", – сообщил председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

По его словам, возвращение к бренду S7 Airlines планируется после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев.

Активные участники программы лояльности S7 Priority могут поддержать инициативу, перечислив мили со своего счета, которые также будут направлены на посадку деревьев в Сибири. Каждые перечисленные 500 миль позволят посадить одно дерево.

Кроме того, на сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева. Специальный счетчик на сайте в режиме реального времени будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

"Мы приглашаем наших друзей и партнеров присоединиться к этой инициативе. Вместе мы сможем внести вклад в сохранение уникальной природы Сибири", – подчеркнул Филев.

Площадь лесных пожаров в Сибири составляет около трех миллионов гектаров. По последним данным, Авиалесоохрана и шаманы вызывают дожди для борьбы с лесными пожарами. Первые делают это при помощи специальных пиропатронов, а вторые проводят обряды. Обещают дождь уже на этих выходных.