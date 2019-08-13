Схема движения на двух проблемных перекрестках изменится в Барнауле

Движение на перекрестке изменят для повышения пропускной способности / Фото: barnaul.org skyscrapercity.com

Организацию дорожного движения в тестовом режиме изменят в Барнауле на двух перекрестках с четверга, 15 августа, сообщается на официальном сайте города.

На пересечении улиц Попова и Балтийская изменится направление движения по полосам при следовании по ул. Балтийской со стороны Шумакова (с правой полосы будет разрешен проезд прямо и направо). Также на перекрестке будет организован пофазный разъезд в соответствии со схемой.

На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова изменится режим работы светофора по Космонавтов – будет разрешено движение в прямом направлении в сторону ул. Солнечная Поляна при разрешающей стрелке в сторону ул. Попова.

Изменения должны обеспечить безопасность дорожного движения, а также повысить пропускную способность.