Проблема доверия выявилась при совершении таинства крещения священнослужителем Мариенбургской церкви в Гатчине игуменом Фотием, считает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее в обществе возник широкий резонанс из-за "грубого" проведения обряда, зафиксированного на видео. Отчетливо видно, как священник резко окунает ребенка в воду несмотря на возражения матери.

В результате женщина пожаловалась на служителя церкви в полицию. Ему запретили совершать таинства. Это считается одним из самых суровых наказаний.

Легойда заявил, что проблема заключается в подготовке таинства крещения. По его словам, перед ним между священнослужителем и родителями ребенка должно быть налажено полное доверие, любовь и взаимопонимание.

"Крещение не может стать тем, чем оно должно быть, если с одной стороны "анонимный требополучатель", а с другой – "безразличный требоисполнитель", – подчеркнул представитель РПЦ.