Свалку собачьих трупов обнаружили в лесу под Бийском. Информация о свалке останков животных появилась в паблике "Инцидент Бийск" вечером 16 августа.

Женщина сообщила, что обнаружила находку в лесу Сорокино рядом с садоводством "Заря".

"Почему трупы просто выброшены (их приблизительно около 40 штук), а не захоронены? Может быть, кого-то еще заинтересует данный факт", – написала она в паблике.

Некоторые комментаторы предположили, что животные могли до этого находиться в одном из городских приютов.