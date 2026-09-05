Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2026 году?
Запрет действует в отношении розничных точек продаж
05 сентября 2026, 06:50, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В начале сентября Барнаул отметит свое 296-летие. Одним из основных вопросов накануне праздника становится торговля спиртным: в такие даты продажу нередко ограничивают, чтобы поддержать общественный порядок.
О том, будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2026 году, — в материале amic.ru.
1
Когда в Барнауле будет День города в 2026 году?
В 2026 году Барнаул отметит свой день рождения в субботу, 5 сентября.
2
Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города?
Нет. Вопрос еще в начале августа обсудили на заседании оргкомитета в городской администрации. Барнаульским предприятиям рекомендовали 5 сентября отказаться от реализации спиртной продукции с 09:00 до 22:00. В мэрии отметили, что запрет поможет обеспечить общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий. Там также добавили, что такая практика работает уже больше 20 лет и показывает хороший результат.
Впрочем, и без решения мэрии торговать алкоголем в День города было бы нельзя. Дело в том, что еще в 2024-м депутаты АКЗС приняли поправки в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Документ ввел постоянный запрет на продажу спиртных напитков в День Победы и День города (или муниципалитета). Его действие распространяется на весь край.
3
Где в этот день будет разрешена продажа спиртного?
Запрет действует в отношении розничных точек продаж. Реализовывать алкоголь в этот день разрешено только заведениям общепита. Другими словами, если вы закажете спиртное в кафе или ресторане, вам не откажут. Но купить такую продукцию в магазинах в День города не выйдет.
4
Будут ли в Барнауле на День города работать "наливайки"?
Тут все зависит от того, является ли конкретная "наливайка" заведением общепита юридически. Впрочем, подобные организации в последние годы самостоятельно принимают решение не работать в День Победы и День города, чтобы избежать штрафов и наказаний.
5
Какие штрафы грозят за нарушение запрета в День города?
Штрафы прописаны в ст. 14.16 КоАП РФ. Так, должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей. При этом весь алкоголь, которым в этот день торговал нарушитель, могут конфисковать.
Команда amic.ru поздравляет всех с 296-летием Барнаула! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время празднования.
Читайте также в сюжете: День города Барнаула! Столица Алтайского края встречает 296-летие
12:50:12 20-08-2026
помню до 2008 г. пока на установили запрет, какая вакханалия происходила на Сахарова. и у ЦУМа.
Аргумент, что кому нужно - те найдут не состоятелен.
Специально нести на мероприяти, с собой алкоголь - это одно, а спуститься по соцу до хорошего настроения и купить все что хочешь -другое.
13:42:39 20-08-2026
Трагати (12:50:12 20-08-2026) помню до 2008 г. пока на установили запрет, какая вакханалия... странно, что подобные запреты не вводятся ни в Москве, ни в Питере. Ограничения действуют только на место проведения мероприятий. С учетом, что на последние гуляния пускают через рамки, то отсекать "теплых" можно и на входе, а на месте не приобретут. Зачем запрет на весь город?
14:59:29 20-08-2026
Гость (13:42:39 20-08-2026) странно, что подобные запреты не вводятся ни в Москве, ни в ...
в барнауле могу сравнивать "до" и "после".
до "в центре, после 23.00 - не желательно было находиться.
16:01:40 20-08-2026
Трагати (14:59:29 20-08-2026) в барнауле могу сравнивать "до" и "после".до "в цент... вы не заметили, что условия и люди поменялись? Сравнивать Барнаул 2008 и 2026 года не совсем корректно. Публика уже не та. Сравните летние кафе образца 2008 года и сегодняшние веранды. Плюс как я сказал, введен "фейс-контроль" на рамках. Раньше этого не было, собственно как и запретов. Сейчас спокойно можно огрести штраф за нахождение. Ну и, наверное, мы с вами в разных Барнаулах жили, спокойно находился в центре и в 2 и в 3 ночи, ничего особо криминального не встречал. А вот народу на улицах было очень много. Ленинский "работал" до часу ночи так точно.
16:59:09 20-08-2026
Гость (16:01:40 20-08-2026) вы не заметили, что условия и люди поменялись? Сравнивать Ба...
помню 2005 г кафе Лира, у крыльца драмтеатра - живая музыка по вечерам, пристойна кухня.
по нынешним временам - просто не мыслимо.
но тогда Ю.В. командовал, потому было возможно.
власти страхуются, может и Вы правы,что неуместный запрет, но инерция у решений большая.
И все таки нужно понимать, что центр есть центр
13:10:14 20-08-2026
а эти меры хоть раз сработали?
20:14:32 20-08-2026
"Документ ввел постоянный запрет на продажу спиртных напитков в День Победы и День города (или муниципалитета). Его действие распространяется на весь край. "---------
Ну и для чего тогда имитация бурной деятельности от мэрии? Напомнить всем о своем существовании?
10:31:46 05-09-2026
Облегчить работу нашей доблестной полиции
16:08:55 05-09-2026
Гость (10:31:46 05-09-2026) Облегчить работу нашей доблестной полиции... Уработались бедняги. Чем они так заняты?
16:03:00 05-09-2026
На празднике должно быть весело, а на Дне города сейчас как на похоронах. Че там делать? На поделки смотреть?
17:04:11 05-09-2026
Гость (16:03:00 05-09-2026) На празднике должно быть весело, а на Дне города сейчас как ... +100500
Не посещаю данное действо уже лет 15. То, да потому. Еще и без спиртного...Схожу наверное до гаража, там как раз вишневка дозреть должна.
17:13:37 06-09-2026
Гость (17:04:11 05-09-2026) +100500Не посещаю данное действо уже лет 15. То, да пото... Вообще ни разу не был и не горит желанием, лучше в деревню съездить вот это дело,чем на этот зоопарк
17:45:09 06-09-2026
Алкоголь запретили, взамен ничего не придумали. Веселитесь. Вчера приползли оттуда, устали на ногах все время в толпе. Всё, больше ни ногой.
17:52:26 06-09-2026
гость (17:45:09 06-09-2026) Алкоголь запретили, взамен ничего не придумали. Веселитесь. ... А вы считали вам праздник захотели устроить? Нет. Им надо было, что бы вы "устали".