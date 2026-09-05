Запрет действует в отношении розничных точек продаж

05 сентября 2026, 06:50, ИА Амител

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В начале сентября Барнаул отметит свое 296-летие. Одним из основных вопросов накануне праздника становится торговля спиртным: в такие даты продажу нередко ограничивают, чтобы поддержать общественный порядок.

О том, будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2026 году, — в материале amic.ru.

1 Когда в Барнауле будет День города в 2026 году? В 2026 году Барнаул отметит свой день рождения в субботу, 5 сентября.

2 Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города? Нет. Вопрос еще в начале августа обсудили на заседании оргкомитета в городской администрации. Барнаульским предприятиям рекомендовали 5 сентября отказаться от реализации спиртной продукции с 09:00 до 22:00. В мэрии отметили, что запрет поможет обеспечить общественный порядок и безопасность во время праздничных мероприятий. Там также добавили, что такая практика работает уже больше 20 лет и показывает хороший результат. Впрочем, и без решения мэрии торговать алкоголем в День города было бы нельзя. Дело в том, что еще в 2024-м депутаты АКЗС приняли поправки в закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского края". Документ ввел постоянный запрет на продажу спиртных напитков в День Победы и День города (или муниципалитета). Его действие распространяется на весь край.

3 Где в этот день будет разрешена продажа спиртного? Запрет действует в отношении розничных точек продаж. Реализовывать алкоголь в этот день разрешено только заведениям общепита. Другими словами, если вы закажете спиртное в кафе или ресторане, вам не откажут. Но купить такую продукцию в магазинах в День города не выйдет.

4 Будут ли в Барнауле на День города работать "наливайки"? Тут все зависит от того, является ли конкретная "наливайка" заведением общепита юридически. Впрочем, подобные организации в последние годы самостоятельно принимают решение не работать в День Победы и День города, чтобы избежать штрафов и наказаний.

5 Какие штрафы грозят за нарушение запрета в День города? Штрафы прописаны в ст. 14.16 КоАП РФ. Так, должностным лицам грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей. При этом весь алкоголь, которым в этот день торговал нарушитель, могут конфисковать.

Команда amic.ru поздравляет всех с 296-летием Барнаула! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время празднования.