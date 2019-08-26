Барнаульская бегунья Полина Миллер победила на турнире в Испании с личным рекордом

Барнаульская звезда легкой атлетики Полина Миллер заняла первое место в забеге на 400 метров на международном турнире Meeting Madrid-2019, сообщает "Алтайский спорт".

Мероприятие, прошедшее 25 августа, было организовано Королевской федерацией легкой атлетики Испании в Мадриде.

Миллер преодолела дистанцию ровно за 51 секунду – для 19-летней спортсменки это личный рекорд. В этом же сезоне она пробегала эту дистанцию за 51,59, а юниорское первенство Европы выиграла с результатом 51,72 секунды.

Второе место заняла американка Джейди Стептер – 51,18 секунды, третье – киприотка Елени Артимата (51,34).

Полина Миллер – чемпионка Европы среди юниорок, на ее счету победа в чемпионате России и две серебряные и одна бронзовая медали национального чемпионата.