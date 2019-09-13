Суд вернул в прокуратуру дело подростка, ударившего по машине из-за собаки

В Томске мировой судья вернул на дополнительное расследование дело 16-летнего подростка, ударившего по машине, которая сбила его собаку, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что на возврате дела в прокуратуру настаивал Следственный комитет из-за общественного резонанса после огласки в СМИ.
Подросток 5 июня ударил кулаком по капоту машины, на его глазах насмерть раздавившей любимого щенка. Водитель сначала извинился перед подростком за погибшую собаку, но затем обратился с заявлением в полицию.
После молодому человеку было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Вмятину на капоте оценили в 14 тыс. рублей, а вот за гибель щенка никого наказывать не стали.
Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вступилась за подростка, попросив областную прокуратуру прекратить его уголовное преследование.
Комментарии
Теперь мы знаем, что в России сушествует как миниум два вида "правосудия".
1. С общественным резонансом.
2. Без общественного резонанса.
Это только в России?Жители других стран относятся к любому судопроизводству индифферентно?
13:40, в других странах не жил. Как там не знаю. А вот у нас можно смело говорить, что и не существует закона. Бандиты в масках разбивают машины граждан, похищают людей и всё "по закону". А СК и суды могут, совсем что угодно делать.
"...а вот за гибель щенка никого наказывать не стали."
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Собака должна быть на поводке, а не слонятся в свободном выгуле.
Машину помял - возмест ущерб. А за собакой своей надо следить самому.
Целый СК возбудился, надо же! Резонанс, твою мать. Резонанс в Бурятии. Где инфа об этом, журналюги? Ау!