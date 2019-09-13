Суд вернул в прокуратуру дело подростка, ударившего по машине из-за собаки

В Томске мировой судья вернул на дополнительное расследование дело 16-летнего подростка, ударившего по машине, которая сбила его собаку, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на возврате дела в прокуратуру настаивал Следственный комитет из-за общественного резонанса после огласки в СМИ.

Подросток 5 июня ударил кулаком по капоту машины, на его глазах насмерть раздавившей любимого щенка. Водитель сначала извинился перед подростком за погибшую собаку, но затем обратился с заявлением в полицию.

После молодому человеку было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Вмятину на капоте оценили в 14 тыс. рублей, а вот за гибель щенка никого наказывать не стали.

Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вступилась за подростка, попросив областную прокуратуру прекратить его уголовное преследование.