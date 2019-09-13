Жителя Алтая будут судить в Тюмени за кражу в поезде очков и телефона

46-летний житель Славгорода, совершивший кражу в пассажирском поезде, пойдет под суд, сообщили в Тюменском линейном отделе МВД на транспорте.

"15 июля в полицию обратился пассажир поезда сообщением Новый Уренгой – Москва. Мужчина рассказал, что в пути следования у него пропали личные вещи: очки и мобильный телефон, которые лежали на столике в полукупе", – рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что злоумышленник сел в пассажирский поезд на станции Тобольск и следовал до Тюмени. В пути он познакомился с соседом по купе, с которым они распивали спиртные напитки.

Перед прибытием поезда в Тюмень обвиняемый стал собирать свои вещи и увидел, что на столике лежат телефон и очки.

"Он забрал телефон и положил его в свою сумку, а очки повесил на свою рубашку и вышел из вагона", – пояснили в МВД, уточнив, что сумма причиненного ущерба составила более 11 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.