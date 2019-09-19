Почти 20 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды из-за ремонта сетей

С 19 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на одни сутки для 19 тыс. жителей Октябрьского и Центрального районов города, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды попадают:

с 9:00 до 23:00 19 сентября – 62 жилых дома, 16 административных зданий, семь медицинских и 12 образовательных учреждений в Октябрьском районе города;

с 9:00 19 сентября до 15:00 20 сентября – 41 многоквартирный дом и 46 частных домов, 10 административных зданий, шесть образовательных учреждений, больница и санаторий Центрального района.

Также продолжаются работы на ранее заявленном участке Железнодорожного района. До 17:00 26 сентября отключенными от горячего водоснабжения остаются жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной,111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской,124 и пер. Революционном, 120а.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 19 875 барнаульцев, проживающих на указанных территориях.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака — ресурс исправно подается. Если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.