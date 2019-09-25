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МЧС России ликвидирует 578 учреждений. Ждать ли сокращений?

, ИА "Амител"
Ведомство проходит масштабную реорганизацию
Фото: 22.mchs.gov.ru

Фото: 22.mchs.gov.ru

МЧС России проводит масштабную реорганизацию своей структуры, в рамках которой до конца 2019 года ликвидируют 578 учреждений, сообщает ТАСС.

В их число вошла часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения.

Это не должно привести к массовым сокращениям, заверили в пресс-службе спасателей. Просто многие структуры, которые были до этого отдельными юридическими лицами, теперь вольются в министерство.

"Всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров", – уточнили в ведомстве.

Реорганизация стартовала в 2018-м и должна завершиться к 2020 году. Она предусматривает избавление от лишних управленческих звеньев, которые дублируют функции друг друга для улучшения оперативности и эффективности управления территориальными органами из центра.

Сначала ликвидировали четыре региональных центра МЧС России, в том числе Сибирский, а затем находящиеся в их подчинении центры управления в кризисных ситуациях.

В ходе пилотного проекта в девяти регионах РФ упразднили 83 юрлица, увеличив численность главков на 3,6 тысячи человек. Эксперимент признан удачным.

"Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары", – выражает уверенность пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.09.2019 13:39
гость

Родственник работает в пожарной части, закрепленной за патронным заводом. Больше ни на какие пожары не выезжают! Так, за 8 лет работы он не был ни на одном пожаре!!!! Зачем такие части?

25.09.2019 13:44
- гость -

Теперь голожопую чинушню некому будет катать?

25.09.2019 15:13
гость

25.09.2019 13:39
гость

Они же не только тушат, но и занимаются профилактикой. Возможно поэтому еще и не долбанул патронный так, что полгорода бы разнесло, потому что пожарная охрана оттуда не выезжает

25.09.2019 15:15
гость

Но работа в пожарной части на патронном, соглашусь, хорошая

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